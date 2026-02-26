PSG, 10명 싸운 모나코 제압 UCL 16강행…이강인 교체 투입

▲ 크바라츠헬리아의 추가 골 장면

이강인의 소속팀 프랑스 프로축구 파리 생제르맹(PSG)이 두 경기 연속으로 10명이 싸운 AS모나코를 물리치고 2025-2026 유럽축구연맹(UEFA) 챔피언스리그(UCL) 16강에 진출했습니다.PSG는 오늘(26일) 프랑스 파리의 파르크 데 프랭스에서 열린 대회 녹아웃 라운드 플레이오프(PO) 2차전 홈 경기에서 모나코와 2-2로 비겼습니다.지난 18일 원정으로 치른 1차전에서 3-2로 승리한 PSG는 합계 점수에서 5-4로 앞서며 16강행 티켓을 거머쥐었습니다.1차전에서 후반 중반 교체 출전한 이강인은 이번에도 후반 24분 브래들리 바르콜라 대신 그라운드로 투입돼 경기가 끝날 때까지 그라운드를 누비며 승리에 이바지했습니다.이날 공격포인트를 올리지 못한 이강인은 올 시즌 리그 2골 2도움을 포함해 공식전 3골 3도움을 기록 중입니다.지난 시즌 구단 사상 첫 UCL 우승을 이뤄낸 PSG는 대회 2연패에 도전합니다.PSG의 16강 상대는 현지 시간 27일 대진 추첨에서 확정되는데, FC바르셀로나(스페인)나 첼시(잉글랜드) 중 한 팀과 대결하게 됩니다.진땀 승리에 만족하지 못했을 루이스 엔리케 PSG 감독은 "다음 상대는 더 쉽지 않겠나. 첼시나 바르셀로나 아닌가? 나쁘지 않다"라고 농담한 뒤 "준비된 팀은 우리일 것"이라며 자신감을 보였습니다.팽팽하게 전개된 전반, 모나코가 45분 마그네스 아클리우슈의 문전 슈팅으로 앞서나갔고 1, 2차전 합계 점수 3-3 동률을 이뤘습니다.후반전 초반 모나코 핵심 미드필더 마마두 쿨리발리가 경고 누적으로 퇴장당한 것이 승부에 결정적 변수가 됐습니다.후반 5분 첫 경고를 받았던 쿨리발리는 불과 3분 뒤 PSG 풀백 아슈라프 하키미에게 거친 태클을 해 두 번째 옐로카드를 받고 물러났습니다.1차전에서도 후반 3분 공격수 알렉산드르 골로빈이 퇴장당했던 모나코는 두 경기 모두 10명으로 '디펜딩 챔피언'을 상대하는 불운을 겪었습니다.PSG는 쿨리발리의 파울로 얻어낸 프리킥 상황에서 곧바로 동점골을 뽑아냈습니다.후반 15분 데지레 두에가 오른쪽을 빠르게 파고들고서 넘긴 컷백에 문전의 마르키뉴스가 왼발을 갖다 대 골대를 갈랐습니다.PSG는 후반 21분에도 합계 5-3으로 앞서는 골을 넣어 승리에 한 발 더 다가섰습니다.하키미의 기습적인 중거리슛을 골키퍼가 힘겹게 쳐내자 문전에서 도사리던 흐비차 크바라츠헬리아가 오른발로 슈팅해 득점했습니다.PSG가 다음 경기를 고려해 막판 대거 선수를 교체하면서 전열이 흐트러진 틈을 모나코는 놓치지 않았습니다.후반 추가시간 역습 상황에서 크로스가 PSG 수비 발을 맞고 흐른 것을 요르단 테제가 슈팅으로 연결해 골망을 출렁였습니다.모나코는 막판 세트피스 상황에서 장신 스트라이커 사무엘 니봄베를 투입하며 승부를 연장으로 끌고 가려했으나 추가 득점에 실패했습니다.(사진=AP, 연합뉴스)