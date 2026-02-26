미디어데이 삼킨 '이정효 효과'…힘찬 비상 다짐

<앵커>



이번 주말 K리그 개막을 앞두고 열린 미디어데이가, 2부 리그 수원 삼성의 '이정효 감독 효과'로 뜨겁게 달아올랐습니다. 스포트라이트를 독점한 이 감독은 1부 리그 승격과 명가 재건을 다짐했습니다.



편광현 기자입니다.





<기자>



3년 전, 조금이라도 더 눈길을 끌기 위해 제자의 유니폼을 거꾸로 입고 K리그1 감독으로서 첫발을 내디뎠던 이정효 감독은, 수원 삼성의 지휘봉을 잡은 올해 2부 리그 미디어데이에서 오히려 더 뜨거운 관심을 받았습니다.



[최영신·배성원 / 수원삼성 팬 : 꼭 승격하게 해주세요. 수원삼성 파이팅!]



[이정효 / 수원삼성 감독 : 그때하고 지금하고는 저에 대한 평가는 많이 바뀌었지만...신나게 재미있게 하고 있습니다.]



올해 2부 리그에선 사상 '최다'인 17개 팀이 경쟁해 '최대' 4팀까지 승격하는 역대급 경쟁이 펼쳐지는데다, 최고의 지략가로 꼽히는 '이정효 감독 효과'까지 더해져 미디어데이 열기가 1부 리그를 넘어섰습니다.



[차두리/화성FC 감독 : 이정효 감독님이 아무래도 한국 축구의 큰 역할을 하고 계시니까, 관심들이 K2로 내려오는 것도 굉장히 긍정적이고.]



모두 한목소리로 '이정효의 수원'을 우승후보로 꼽은 가운데, 견제 역시 한 곳에 집중됐습니다.



[김도균 / 서울이랜드 감독 : 그래도 빅버드에서 별로 진 기억이 없기 때문에...]



[최윤겸 / 용인FC 감독 : 만만치 않을 겁니다. 많이 괴롭힐 거고.]



'공공의 적'이 된 이정효 감독은 오히려 이 상황을 즐기며 힘찬 비상을 다짐했습니다.



[이정효 / 수원삼성 감독 : K리그2에선 이미 적 아닌가요? 우리 선수들하고 열심히 했기 때문에 잘해낼 거라고 믿고 있습니다.]



(영상취재: 양두원, 영상편집: 박기덕, 디자인: 황세연)