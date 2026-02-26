뉴스
댓글 0 공유 글자크기 인쇄 0

미디어데이 삼킨 '이정효 효과'…힘찬 비상 다짐

편광현 기자
작성 2026.02.26 08:08 조회수
PIP 닫기
<앵커>

이번 주말 K리그 개막을 앞두고 열린 미디어데이가, 2부 리그 수원 삼성의 '이정효 감독 효과'로 뜨겁게 달아올랐습니다. 스포트라이트를 독점한 이 감독은 1부 리그 승격과 명가 재건을 다짐했습니다.

편광현 기자입니다.


<기자>

3년 전, 조금이라도 더 눈길을 끌기 위해 제자의 유니폼을 거꾸로 입고 K리그1 감독으로서 첫발을 내디뎠던 이정효 감독은, 수원 삼성의 지휘봉을 잡은 올해 2부 리그 미디어데이에서 오히려 더 뜨거운 관심을 받았습니다.

[최영신·배성원 / 수원삼성 팬 : 꼭 승격하게 해주세요. 수원삼성 파이팅!]

[이정효 / 수원삼성 감독 : 그때하고 지금하고는 저에 대한 평가는 많이 바뀌었지만...신나게 재미있게 하고 있습니다.]

올해 2부 리그에선 사상 '최다'인 17개 팀이 경쟁해 '최대' 4팀까지 승격하는 역대급 경쟁이 펼쳐지는데다, 최고의 지략가로 꼽히는 '이정효 감독 효과'까지 더해져 미디어데이 열기가 1부 리그를 넘어섰습니다.

[차두리/화성FC 감독 : 이정효 감독님이 아무래도 한국 축구의 큰 역할을 하고 계시니까, 관심들이 K2로 내려오는 것도 굉장히 긍정적이고.]

모두 한목소리로 '이정효의 수원'을 우승후보로 꼽은 가운데, 견제 역시 한 곳에 집중됐습니다.

[김도균 / 서울이랜드 감독 : 그래도 빅버드에서 별로 진 기억이 없기 때문에...]

[최윤겸 / 용인FC 감독 : 만만치 않을 겁니다. 많이 괴롭힐 거고.]

'공공의 적'이 된 이정효 감독은 오히려 이 상황을 즐기며 힘찬 비상을 다짐했습니다.

[이정효 / 수원삼성 감독 : K리그2에선 이미 적 아닌가요? 우리 선수들하고 열심히 했기 때문에 잘해낼 거라고 믿고 있습니다.]

(영상취재: 양두원, 영상편집: 박기덕, 디자인: 황세연)
Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
NAVER에서 SBS NEWS를 구독해주세요
편광현 기자 사진
편광현 기자페이지 바로가기
    SBS 연예뉴스 가십보단 팩트를, 재미있지만 품격있게!

    이 시각 인기기사

    많이 본 뉴스

    스브스프리미엄

    스브스프리미엄이란?
      스브스프리미엄더 보기
      페이지 최상단으로 가기

      댓글

      방금 달린 댓글
      댓글 작성
      첫 번째 댓글을 남겨주세요.
      0 / 300
      • 최신순
      • 공감순
      • 비공감순
      매너봇 이미지
      매너봇이 작동 중입니다.

      댓글 ∙ 답글 수 0
      • 최신순
      • 공감순
      • 비공감순
      매너봇 이미지
      매너봇이 작동 중입니다.
      SBS 정보
      • SBS
      • 기사 관련문의 : 02-2061-0006
      • 뉴스 기사제보 : 02-2113-6000
      • Email : sbs8news@sbs.co.kr
      • 대표이사 : 방문신
      • 편집 책임자 : 김수형
      SBSi 정보

      Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지