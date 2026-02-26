1. '법 왜곡죄법' 오늘 오후 통과 전망…"심각한 유감"



민주당이 본회의 직전 수정해 상정한 '법 왜곡죄 신설법'이 오늘(26일) 오후 통과될 전망입니다. 전국 법원장 회의에선 이른바 '사법 3법'이 숙의 없이 추진되고 있다면서 심각한 유감 표명이 나왔습니다.



2. 코스피, 6,000 돌파…한국 증시 시총 세계 9위



코스피가 6천 선을 돌파했습니다. 코스피 시가 총액은 사상 처음으로 5천조 원을 넘었고 코스닥과 합치면 현재 전 세계 9위 규모입니다.



3. 김병기 의원, 오늘 피의자 신분으로 경찰 출석



불법 정치 자금 수수를 비롯한 13가지 의혹에 휩싸인 김병기 의원이 오늘과 내일 피의자 신분으로 경찰에 출석합니다. 편입과 채용 특혜 의혹을 받는 김 의원의 차남 측은 어젯밤까지 이어진 경찰 조사에서 혐의를 부인했습니다.



4. 반포대교서 포르쉐 추락…프로포폴 무더기 발견



어제저녁 서울 반포대교를 달리던 포르쉐 차량이 다리 아래로 추락해 운전자 등 2명이 다쳤습니다. 추락한 포르쉐 차량에선 프로포폴 등 마취용 약물과 일회용 주사기가 다량 발견됐습니다.