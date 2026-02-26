"남미서 1㎏ 미만 수각류 공룡 화석 발견…소형 공룡 진화 단서"

▲ 아르헨티나에서 발견된 9천만 년 전 소형 수각류 공룡 '알나셰트리' 복원도

아르헨티나에서 9천만 년 전 살아있을 때 체중이 1㎏ 미만으로, 지금까지 남미에서 발견된 공룡 중 가장 작은 것으로 추정되는 수각류(theropods) 공룡의 화석이 거의 완전한 상태로 발견됐습니다.미국 미네소타대 피터 마코비키 교수팀은 26일 과학 저널 네이처(Nature)에서 아르헨티나 북부 파타고니아에서 발견된 소형 공룡 화석이 체중 1kg 미만으로 남미에서 발견된 비조류 공룡 중 가장 작은 종으로 분석됐다고 밝혔습니다.'알나셰트리 세로폴리키엔시스'(Alnashetri cerropoliciensis)로 이름 붙여진 이 공룡은 9천만 년 전에 살았던 몸집이 작은 수각류 무리인 알바레즈사우로이드(alvarezsauroid)에 속하는 것으로 분류됐습니다.마코비키 교수눈 "해석하기 어려운 파편적 골격에서 거의 완전하게 연결된 개체를 확보하는 것은 고생물학적 로제타석을 발견하는 것과 같다"며 "알나셰트리의 거의 완전한 골격 발견은 이 계통 공룡의 진화와 확산 과정에 대한 새로운 이해를 가능하게 한다"고 말했습니다.알바레즈사우로이드는 원래 날지 못하는 조류의 근연종으로, 조류를 제외하면 진화적으로 소형화 길을 걸어온 유일한 수각류로 알려져 있습니다.하지만 화석 기록이 아시아와 아르헨티나에서 나온 몇 점의 파편적 표본밖에 없어 진화 과정이 명확히 밝혀지지 않았습니다.연구팀이 분석한 알나셰트리의 화석은 2014년 아르헨티나 북부 파타고니아의 한 지역에 있는 백악기 지층에서 파편적으로 발견됐던 이전의 화석들과는 달리 거의 완전한 형태로 발굴됐습니다.알나셰트리는 이전에 발견된 다른 알바레즈사우루스 공룡과 마찬가지로 부리처럼 생긴 주둥이, 짧은 앞다리, 발톱이 달린 긴 뒷다리를 가졌으나, 큰 엄지발톱이 있는 앞다리와 큰 이빨 등 다른 알바레즈사우로이드와 명확한 차이를 보였습니다.연구팀은 알나셰트리의 이런 특징은 이 공룡이 몸집은 작지만 기존의 다른 알바레즈사우로이드 공룡과 같지 않음을 시사한다며 골격을 체계적으로 파악하기 위해 10여 년간 작은 뼈를 훼손하지 않으면서 신중히 조립해 왔다고 설명했습니다.뼈의 현미경 분석과 골격 재구성 결과, 알나셰트리는 후기 다른 친척들보다 훨씬 긴 앞다리와 엄지발톱, 더 큰 이빨을 가지고 있는 것으로 나타났으며, 최소한 4년 이상 성장한 성체였던 것으로 확인됐습니다.알나셰트리는 비조류 공룡 중에서도 가장 작은 편에 속할 뿐 아니라 가장 큰 종조차 성장했을 때 크기가 평균적인 성인 인간 정도, 체중이 2파운드(약 0.9㎏) 미만으로 남아메리카에서 발견된 공룡 중 가장 작은 종에 속하는 것으로 추정됐습니다.연구팀은 특히 알나셰트리의 거의 완전한 골격 덕분에 초기 알바레즈사우로이드의 정확한 해부학적 특징을 파악하고 계통도를 더 정밀하게 구성할 수 있었다며 이는 알바레즈사우로이드가 하나의 소형화된 계통이 아니라, 여러 계통에서 독립적으로 소형화 진화가 이루어진 집단임을 보여준다고 말했습니다.이어 북아메리카와 유럽 박물관 소장 표본 가운데 이전에 발견된 알바레즈사우로이드 화석들을 확인했다며 이들은 바다를 건넌 것이 아니라 대륙들이 초대륙 판게아로 연결돼 있던 시기에 기원해 육지 분열과 함께 갈라진 것이라고 덧붙였습니다.(사진=Gabriel Di'az Yante'n, Universidad Nacional de Rio Negro 제공, 연합뉴스)