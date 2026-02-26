미 아메리칸항공 여객기서 총탄 관통자국 발견…당국 조사

▲ 아메리칸항공 여객기 (자료사진)

미국 아메리칸항공 여객기에서 총알 관통 자국이 발견돼 당국이 조사에 착수했다고 24일(현지시간) 미 CBS 방송이 보도했습니다.CBS가 입수한 문서에 따르면 지난 22일 플로리다주 마이애미에서 출발해 콜롬비아 메데인에 도착한 보잉 737 맥스 8 항공기의 오른쪽 날개 부위에서 구멍이 발견됐습니다.착륙 후 지상 점검 요원들은 우측 보조날개를 완전히 관통하는 구멍이 발생했다고 보고했습니다.구멍이 언제, 어디에서 발생했는지는 아직 확인되지 않았지만, 이는 총탄이 뚫고 지나간 자국으로 추정된다고 소식통이 CBS에 전했습니다.비행기의 보조날개 한쪽에서 작은 원 모양으로 뚫린 진입점이 확인됐고, 반대쪽에서는 총알이 빠져나간 것으로 보이는 출구점이 발견됐다는 것입니다.다만, 비행 중 문제는 발생하지 않았으며 부상자도 없었다고 아메리칸항공 측은 밝혔습니다.항공기 추적 사이트인 '플라이트레이더24'에 따르면 해당 항공기는 임시 수리를 마치고 23일 오전 마이애미로 운항한 뒤 현재는 운항을 중단한 것으로 확인됐습니다.아메리칸항공은 "콜롬비아 메데인에서 실시한 정기 점검 중 항공기 외부에 구멍이 난 것을 발견했고, 해당 항공기는 즉시 운항에서 제외해 추가 점검 및 수리를 진행했다"며 "관련 당국과 긴밀히 협력해 이번 사건을 조사할 방침"이라고 밝혔습니다.콜롬비아 민간항공청은 "해당 사건에 대해 아무런 정보가 없었으나 현재는 조사 중"이라고 CBS에 밝혔습니다.앞서 지난 2024년 아이티 수도 포르토프랭스에서는 갱단 간 폭력 사건으로 아메리칸항공 등 미국 항공사 여객기들이 총격을 받은 사례가 있습니다.당시 미 연방항공청(FAA)은 해당 지역의 여객기 운항을 일시 중단했습니다.(사진=AP, 연합뉴스)