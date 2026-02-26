김병기 오늘 소환…'갑질·공천헌금' 등 의혹만 13가지

<앵커>



불법 정치 자금을 받은 혐의를 포함해 13가지 의혹을 받고 있는 김병기 의원이 오늘(26일)과 내일 피의자 신분으로 경찰에 출석합니다. 대학 편입과 취업 때 특혜를 받았단 의혹으로 어젯밤 늦게까지 조사를 받은 김 의원의 둘째 아들 측은 특혜는 없었다고 경찰에 진술했습니다.



권민규 기자입니다.



<기자>



무소속 김병기 의원이 오늘 오전 경찰에 출석합니다.



석 달 전까지만 해도 집권 여당 원내대표였던 김 의원이 피의자 신분으로 경찰 포토라인 앞에 서게 된 겁니다.



김 의원과 가족들을 둘러싼 의혹은 무려 13가지에 달합니다.



2020년 총선을 앞두고 전 동작구의원 2명으로부터 3천 만원을 건네받았다가 돌려줬다는 의혹, 차남의 숭실대 편입을 위해 보좌진과 구의원 등을 사적으로 동원하고, 이 과정에서 한 중소기업에 취업을 청탁했다는 의혹, 동작구의회 부의장의 법인카드를 배우자가 사적으로 유용했다는 의혹 등입니다.



특히 배우자의 법인카드 유용 의혹은 당시 동작경찰서가 사건을 내사 종결하는 과정에서 김 의원이 당시 서장과 수사팀장에게 수사 무마를 청탁했다는 의혹도 제기됐습니다.



그동안 김 의원 자택 등을 압수수색하고, 최측근인 이지희 동작구의회 부의장, 전 동작구의원 등을 불러 조사한 경찰은 어제는 '편입 특혜' 의혹을 받는 김 의원 차남을 피의자 신분으로 불러 조사했습니다.



[김 모 씨/김병기 의원 차남 : (대학 편입이랑 취업 특혜 의혹 인정하세요?) …….]



[김병기 의원 차남 변호인 : 지금 각종 의혹에 대해서는 저희가 전혀 근거가 없다는 입장이고요.]



김 의원이 원내대표직을 사퇴하고 탈당한 뒤에야 늑장 수사에 착수했다는 비판을 의식한 듯, 경찰은 오늘과 내일 김 의원을 이틀 연속 소환해 제기된 13가지 의혹을 강도 높게 추궁하겠다는 방침입니다.



(영상취재 : 김한결, 영상편집 : 전민규)