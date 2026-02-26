삼성 갤럭시 버즈4 공개…들으면 '헉' 할 가격

▲ 갤럭시 버즈4

삼성전자의 무선 이어폰 갤럭시 버즈 시리즈가 역대 최고 수준의 사운드와 새로운 디자인으로 진화했습니다.삼성전자는 현지시간으로 25일 미국 샌프란시스코에서 열린 '갤럭시 언팩 2026'에서 커널형 '갤럭시 버즈4 프로'와 오픈형 '갤럭시 버즈4'를 공개했습니다.버즈4 시리즈는 전 세계 1억건 이상의 귀 데이터 포인트와 1만회 이상의 착용 시뮬레이션을 기반으로 인체공학적 설계를 적용했습니다.슬림한 형태로 다양한 사용자 귀에 밀착되도록 디자인돼 장시간 착용 시에도 편안함을 유지하고 운동 등 격한 움직임에도 쉽게 빠지지 않는 것이 특징입니다.재정립된 '메탈 블레이드' 디자인은 음각 처리된 '핀치 컨트롤 영역'을 통해 손가락으로 음량과 미디어를 직관적으로 조작할 수 있도록 설계됐습니다.버즈4 프로에는 스피커 진동 면적을 극대화하고 가장자리를 최소화한 '베젤리스 우퍼'를 처음 적용했다.이에 따라 스피커 유효 면적이 약 20% 확대돼 저음 몰입감을 강화했습니다.고음을 정밀하게 구현하는 트위터와 함께 개선된 스피커를 탑재해 24bit·94kHz 초고음질 오디오를 지원합니다.노이즈 캔슬링 기능도 향상됐습니다.버즈4 시리즈는 업그레이드된 적응형 액티브 노이즈 캔슬링(ANC)을 지원하며, 프로 모델에는 착용 상태를 실시간 분석해 소음 차단을 최적화하는 강화된 적응형 ANC도 적용됐습니다.두 모델 모두 '주변 소리 듣기' 기능으로 이어폰을 빼지 않고도 외부 소리를 확인할 수 있고 고품질 통화를 지원합니다.갤럭시 기기와의 연동성도 강화돼 이어폰을 착용한 상태에서 음성 호출만으로 빅스비, 제미나이, 퍼플렉시티 등 다양한 AI 에이전트를 실행할 수 있습니다.또 신규 기능인 '헤드 제스처'를 통해 고개를 끄덕이거나 가로젓는 동작만으로 전화를 수신·거절하거나 빅스비를 제어할 수 있습니다.요리나 운동 등 두 손을 쓰기 어려운 상황에서 활용도를 높였다는 설명입니다.버즈4 시리즈는 화이트와 블랙 두 가지 색상으로 출시된다.프로 모델은 삼성닷컴 전용 색상인 핑크 골드가 추가됩니다.가격은 버즈4가 25만 9천 원, 버즈4 프로가 35만 9천 원입니다.삼성전자는 27일 자정부터 '갤럭시 버즈4 시리즈'의 사전 판매를 시작해 다음 달 11일 국내 공식 출시한다.사전 구매 고객은 오는 5일부터 제품을 수령할 수 있습니다..(사진=삼성전자 제공, 연합뉴스)