108분 자화자찬…"관세 수입으로 소득세 대체"

<앵커>



트럼프 미국 대통령이 역대 최장인 108분 동안 국정연설을 하면서 자신이 추진한 정책에 대한 자화자찬을 쏟아냈습니다. 관세 수입으로 미국민의 소득세를 대체할 것이라는 주장도 펼쳤습니다.



워싱턴에서 이한석 특파원입니다.



<기자>



[의장님, 미합중국 대통령입니다.]



공화당 의원들의 기립박수와 환호 속에 등장한 트럼프 대통령. 집권 2기 첫 국정연설은 지금이 미국의 황금시대라는 말로 시작했습니다.



관세정책이 천문학적 투자를 이끌어냈다며 경제 호황의 일등공신이라고 주장했습니다.



[도널드 트럼프/미 대통령 : 저는 지난 12개월 동안 전 세계에서 18조 달러 이상을 투자하겠다는 약속을 받아냈습니다.]



상호관세가 위법이라는 대법원 판결에 대해선 매우 유감이라고 말했습니다.



하지만 거의 모든 나라와 기업들이 무역합의를 유지하고 싶어한다고 말했습니다.



앞으로 관세를 더 강화해 미국민이 내는 소득세를 대체할 거라는 주장도 펼쳤습니다.



[도널드 트럼프/미 대통령 : 현재의 소득세 제도를 실질적으로 대체해 제가 사랑하는 사람들의 재정적 부담을 크게 덜어줄 겁니다.]



힘을 통한 평화 전략도 재자 강조했습니다.



내일 제네바에서 열릴 이란과 후속 핵협상을 앞두고 이란에 군사력을 사용할 수 있다며 핵개발 포기를 거듭 압박했습니다.



[도널드 트럼프/미 대통령 : 그들은 거래를 원하지만, 우린 아직 비밀스러운 말을 듣지 못했습니다. 절대로 핵무기를 보유하지 않을 거라는 얘기 말이죠.]



역대 최장 기록인 108분 동안 이어진 국정연설에서 북한과 중국에 대한 언급은 없었습니다.



11월 중간선거를 앞두고 트럼프는 불법이민과 경제난의 책임을 전 정부와 민주당에 돌렸습니다.



[도널드 트럼프/미 대통령 : 여기 있는 (민주당) 사람들, 미친 사람들입니다. 미쳤어요.]



공화당 의원들은 기립 박수와 USA를 연호하며 호응했지만, 민주당 의원들은 침묵하며 지켜보다 소리쳐 항의하기도 했습니다.



(영상취재 : 박은하, 영상편집 : 김병직)