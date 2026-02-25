이란, 트럼프 "유럽·미군기지 위협 미사일 개발" 주장 일축

▲ 에스마일 바가이 이란 외무부 대변인

이란은 자국이 유럽과 해외 미군 기지를 위협할 수 있는 미사일을 개발했다는 도널드 트럼프 미국 대통령의 주장을 "거짓말"이라고 일축했습니다.에스마일 바가이 이란 외무부 대변인은 현지 시간으로 25일 SNS에 올린 성명에서 "이란의 핵 프로그램, 탄도미사일, 그리고 1월 소요 사태 당시 사상자 수 등에 대한 미국과 이스라엘의 주장은 모두 거짓말"이라고 밝혔습니다.바가이 대변인은 "전문적인 거짓말쟁이들은 '진실이라는 환영'을 만들어내는 데에 능숙하다"며 "거짓말을 충분히 반복하면 진실이 된다는 것이 나치의 요제프 괴벨스가 만들어낸 선전의 법칙"이라고 지적했습니다.또 "미국 행정부와 전쟁으로 이익을 추구하는 그 주변 세력, 특히 이란을 겨냥한 학살을 자행하는 이스라엘 정권은 이 법칙을 이란에 대한 악의적인 허위정보 유포전에 체계적으로 이용한다"며 "이런 명백한 허위에 속아서는 안 된다"고 거듭 강조했습니다.이란 국영 IRNA 통신은 바가이 대변인의 성명이 전날 트럼프 대통령의 국정연설에서 나온 이란 미사일 관련 언급에 대한 대응이라고 해석했습니다.앞서 트럼프 대통령은 국정연설에서 "이란은 이미 유럽과 해외 미군기지를 위협할 수 있는 미사일을 개발했고 곧 미국 본토에 도달할 수 있는 미사일도 개발하고 있다"고 주장했습니다.또 "이란은 무기 프로그램, 특히 핵무기 개발을 재개하지 말라는 경고를 받고서도 다시 시작하려고 하고 있으며 지금 이 순간에도 사악한 야욕을 추구하고 있다"고 덧붙였습니다.미국은 최근 중동에 집결시킨 2개 항공모함 전단과 전투기 편대 등 주요 전략자산으로 이란을 압박하면서 핵협상 타결을 종용하고 있는데, 양국은 오는 26일 스위스 제네바에서 핵 협상을 할 예정입니다.(사진=이란 외무부 제공, 연합뉴스)