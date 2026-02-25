안혜지 3점포 6방…여자농구 BNK 4위 탈환

▲ BNK의 안혜지

여자프로농구 부산 BNK가 아산 우리은행을 4연패에 몰아넣고 2연패에서 벗어나며 4위로 올라섰습니다.BNK는 25일 아산 이순신체육관에서 열린 BNK금융 2025-2026 여자프로농구 정규리그 원정 경기에서 우리은행을 66-56으로 제압했습니다.21∼22일 용인 삼성생명과 인천 신한은행에 연이어 덜미를 잡혔던 BNK는 순위 경쟁팀인 우리은행을 제물 삼아 연패에서 벗어났습니다. 13승 15패를 쌓아 플레이오프 진출의 마지노선인 4위 자리를 되찾았습니다.반면 4연패 수렁에 빠진 우리은행은 12승 15패를 기록, 5위로 밀려나 플레이오프 진출에 적신호가 켜졌습니다.1쿼터 16-13으로 근소하게 앞선 BNK는 2쿼터 두 자릿수 리드를 잡기도 했으나 막바지 김소니아의 개인 파울이 4개로 늘어나며 위기에 몰린 가운데 27-28로 역전을 당한 채 전반을 마쳤습니다.3쿼터 초반엔 김소니아가 결국 5반칙으로 퇴장당한 가운데 BNK는 안혜지의 외곽포가 불을 뿜으며 주도권을 되찾았습니다.안혜지는 후반전을 시작하자마자 30-28로 재역전하는 3점포를 터뜨렸고, 3쿼터 중반 32-30에선 연속으로 3점 슛을 꽂으며 4분 47초를 남기고 38-30을 만들었습니다.45-42로 시작해 불안한 리드를 이어가던 4쿼터에도 BNK는 종료 6분 20여 초 전 터진 안혜지의 3점 슛으로 56-44를 만들어 여유를 찾았고, 5분 19초를 남기고 또 하나가 림을 갈라 56-44가 되며 승기를 잡았습니다.61-47로 앞서던 종료 2분 53초 전 안혜지마저 5번째 반칙으로 물러났지만, BNK는 우리은행의 추격전에서 끝까지 잘 버텨냈습니다.안혜지는 프로 데뷔 이후 개인 최다 타이인 6개의 3점 슛을 넣는 등 20점 7리바운드 5어시스트로 맹활약했습니다. 안혜지는 여자프로농구 역대 30번째로 개인 통산 3점 슛 300개를 돌파했습니다.BNK의 이소희가 14점 5리바운드를 보탰고, 김소니아는 5반칙 퇴장 전 14분 48초만 뛰고도 12점을 넣었습니다.우리은행에서는 김단비가 21점 12리바운드, 오니즈카 아야노가 3점 슛 4개를 포함해 16점을 올려 분전했습니다.(사진=WKBL 제공, 연합뉴스)