빅토리아 마저 빠진 기업은행, 페퍼 꺾고 4위 도약

▲ IBK기업은행 선수단

프로배구 IBK기업은행이 외국인 선수 빅토리아 댄착(등록명 빅토리아)의 부상 변수 속에 페퍼저축은행을 꺾고 봄 배구 진출을 향한 희망을 이어갔습니다.IBK기업은행은 25일 경기도 화성종합체육관에서 열린 프로배구 진에어 2025-2026 V리그 여자부 홈 경기에서 페퍼저축은행을 세트 점수 3-1(25-16 18-25 25-17 25-15)로 눌렀습니다.IBK기업은행은 15승 16패 승점 47을 기록하면서 GS칼텍스를 제치고 4위로 도약했습니다.아울러 3위 흥국생명(17승 14패 승점 53)과 격차를 승점 6으로 좁혔습니다.3위와 4위가 맞붙는 준플레이오프는 두 팀 승점 차가 3점 이하일 때 성사됩니다.IBK기업은행은 최근 아시아 쿼터 선수 알리사 킨텔라(등록명 킨텔라)와 주전 리베로 임명옥이 부상으로 시즌 아웃되면서 전력난을 겪었습니다.여기에 팀의 주포인 빅토리아까지 이날 경기에서 빠졌습니다.빅토리아는 2세트 1-6에서 공격을 시도하다가 왼쪽 무릎 통증을 호소했고, 경기를 강행하다가 3-9에서 전수민과 교체됐습니다.국내 선수들로만 나선 IBK기업은행은 어수선한 분위기 속에서 2세트를 손쉽게 내주며 세트 점수 1-1이 됐습니다.위기에 빠진 IBK기업은행을 살린 건 전수민이었습니다.전수민은 외국인 선수 못지않은 시원시원한 스파이크를 내리꽂으며 공격을 주도했습니다.전수민은 3세트에서 62.50%의 높은 공격 성공률로 5득점 했습니다.미들블로커 최정민도 위기마다 절묘한 이동 공격을 펼치며 힘을 보탰습니다.3세트를 가져온 IBK기업은행은 4세트에서 경기를 마무리했습니다.마지막 세트에서도 전수민의 활약이 빛났습니다.그는 10-9에서 연속 득점하는 등 승부처마다 정확한 공격을 성공했습니다.이후 IBK기업은행은 전수민 대신 황민경을 투입해 변화를 줬고, 육서영이 바통을 이어받아 공격을 주도하면서 경기를 끝냈습니다.전수민은 이날 공격 성공률 57.14%를 찍으면서 13득점으로 맹활약했습니다.서울 장충체육관에서 열린 남자부 경기에선 홈팀 우리카드가 OK저축은행을 세트 점수 3-1(25-20 17-25 26-24 25-10)로 누르고 5연승을 내달렸습니다.우리카드는 16승 15패 승점 46을 기록해 3연패에 빠진 OK저축은행(15승 16패 승점 45)을 제치고 4위로 뛰어올랐습니다.3위 KB손해보험(16승 15패 승점 50)과는 승점 차를 4로 좁혔습니다.3세트를 듀스 끝에 잡아내며 세트 점수 2-1로 앞선 우리카드는 4세트 초반 알리 하그파라스트(등록명 알리)의 강서브를 앞세워 5-0으로 벌렸습니다.리시브 라인이 무너진 OK저축은행은 외국인 선수 디미타르 디미트로프를 빼는 강수를 뒀지만, 분위기를 뒤집기엔 역부족이었습니다.기세를 탄 우리카드는 13-2, 11점 차까지 달아나며 일찌감치 승부를 갈랐습니다.우리카드 하파엘 아라우조(등록명 아라우조)-알리-김지한 삼각편대는 41점을 합작했습니다.(사진=한국배구연맹 제공, 연합뉴스)