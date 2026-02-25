뉴스
댓글 0 공유 글자크기 인쇄 0

경기 포천 산란계 농장, 고병원성 AI 확진

조윤하 기자
작성 2026.02.25 21:17 조회수
경기 포천 산란계 농장, 고병원성 AI 확진
▲ 조류인플루엔자 방역

고병원성 조류인플루엔자 중앙사고수습본부는 오늘(25일) 경기 포천시의 한 산란계 농장(33만 마리)에서 고병원성 조류인플루엔자(AI)가 확진됐다고 밝혔습니다.

이번 동절기 국내 가금농장 고병원성 AI 발생 건수는 49건으로 늘었습니다.

중수본은 초동대응팀을 투입해 발생 농장 출입을 통제하고 가축 살처분과 역학조사를 진행하고 있습니다.

또, 확산 차단을 위해 24시간 동안 전국 산란계 관련 농장과 시설, 차량에 대해 일시이동중지 명령을 내렸습니다.

중수본은 발생 농장을 중심으로 반경 10㎞ 방역 지역 내 가금농장에 대해 일대일 전담관을 배치해 특별 관리하고, 집중 소독과 방역 조치를 강화할 예정입니다.

다음 달까지 산란계 5만 마리 이상 사육하는 농장에 대해 일대일 전담관을 운영합니다.

중수본은 철새 북상이 본격화하는 시기를 앞두고 고병원성 AI 추가 발생 우려가 큰 만큼 출입 통제와 소독 등 기본적인 차단방역 수칙을 철저히 준수해 달라고 당부했습니다.

(사진=연합뉴스)
Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
귀에 빡!종원
조윤하 기자 사진
조윤하 기자페이지 바로가기
    SBS 연예뉴스 가십보단 팩트를, 재미있지만 품격있게!

    이 시각 인기기사

    많이 본 뉴스

    스브스프리미엄

    스브스프리미엄이란?
      스브스프리미엄더 보기
      페이지 최상단으로 가기

      댓글

      방금 달린 댓글
      댓글 작성
      첫 번째 댓글을 남겨주세요.
      0 / 300
      • 최신순
      • 공감순
      • 비공감순
      매너봇 이미지
      매너봇이 작동 중입니다.

      댓글 ∙ 답글 수 0
      • 최신순
      • 공감순
      • 비공감순
      매너봇 이미지
      매너봇이 작동 중입니다.
      SBS 정보
      • SBS
      • 기사 관련문의 : 02-2061-0006
      • 뉴스 기사제보 : 02-2113-6000
      • Email : sbs8news@sbs.co.kr
      • 대표이사 : 방문신
      • 편집 책임자 : 김수형
      SBSi 정보

      Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지