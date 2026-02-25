한미연합훈련 앞두고…초유의 '훈련 미확정'

<앵커>



한미 군 당국이 한미연합 지휘소연습인 '자유의 방패'를 다음 달 9일 시작한다고 발표했습니다. 하지만 자유의 방패와 연계된 연합 실기동 훈련 일정은 조율 중이라는 이유로 공개하지 못했습니다. 전체 훈련 날짜는 발표하면서 실기동 훈련 일정을 확정하지 못한 건, 전례가 없는 일입니다.



김태훈 국방전문기자입니다.



<기자>



다음 달 9일부터 19일까지 열릴 한미연합연습 '자유의 방패'는 군의 지하 벙커와 같은 실내 지휘소에서 진행되는 일종의 '워게임'입니다.



한미 군 당국이 북한 재래식 전력의 도발을 막고, 북핵을 억제하는 시나리오를 '워게임'으로 가동해 보는 겁니다.



동원되는 한미의 병력은 1만 8천 명.



같은 기간, 육해공군, 해병대의 장비와 병력이 대규모로 투입되는 '실기동 훈련'도 합니다.



[라이언 도널드/주한미군사 공보실장 : 연합연습 기간에 연습 시나리오와 연계된 한국 방위에 필수적인 동맹의 훈련 '전사의 방패'를 실시함으로써….]



하지만 한미 군 당국은 이 '실기동 훈련'의 규모나 일정 등을 아직도 확정하지 못했습니다.



[장동영/합참 공보실장 : 연습 기간 동안 야외 기동훈련은 한미가 긴밀히 협의 중입니다.]



연합지휘소연습 기간을 정했고, 해외 미군의 장비까지 반입됐는데, 어디서, 어떤 '실기동 훈련'을 할지 여전히 확정하지 못했단 얘기입니다.



이렇게 연습 계획이 공식 발표된 시점까지도 '실기동 훈련' 계획이 미수립 상태인 건, 이번이 처음입니다.



우리 정부가 남북미 대화 여건을 조성하기 위해 '실기동 훈련' 축소를 주장하면서 한미 군 당국이 훈련 일정 합의에 진통을 겪고 있는 걸로 알려졌습니다.



미 공군의 서해 단독 훈련과 9·19 남북 군사합의의 일부 복원 검토 등을 둘러싸고, 한미 군 당국 사이 협의가 삐걱거리는 모습을 보이더니, 한미동맹의 최대 군사 이벤트인 연합훈련마저 엇박자가 나고 있다는 지적도 나옵니다.



(영상취재 : 김현상, 영상편집 : 채철호)