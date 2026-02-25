쿠팡, 타이완서도 20만 개 계정 개인정보 유출

대규모 개인정보 유출사태가 발생한 쿠팡의 한국 고객뿐 아니라 타이완 고객의 개인정보도 유출된 것으로 뒤늦게 드러났습니다.



쿠팡의 모회사인 쿠팡Inc는 전 직원이 무단 접근한 계정 중 약 20만 개가 타이완 소재 계정으로 확인됐다고 25일 밝혔습니다.



쿠팡Inc는 보안업체 맨디언트의 포렌식 결과 이런 사실을 새로 확인했다며 정보를 빼낸 전 직원은 이 중 한 개의 계정 데이터만 저장했다고 설명했습니다.



쿠팡Inc는 홈페이지에 맨디언트, 팔로알토네트웍스 등 글로벌 사이버보안 업체들을 선임해 포괄적인 포렌식 조사를 실시해 이런 사실을 확인했다고 공지했습니다.



개인정보가 유출된 계정 중 타이완 소재 계정이 포함됐다는 사실은 처음 드러났습니다.



쿠팡Inc는 "타이완 소재 계정에서 접근된 데이터 역시 기본적인 연락처 및 주문 정보에 한정된다"며 "그 어떠한 타이완 계정에서도 금융 및 결제 데이터, 비밀번호 등 로그인 계정 정보, 정부 발급 ID 등의 정보는 접근되지 않았다"고 강조했습니다.



그러면서 "모든 주요 조사 결과는 타이완에도 동일하게 적용된다"며 "맨디언트 등 제 3자 포렌식, 사이버보안 전문가들은 고도 민감 정보가 타이완을 포함해 그 어느 지역에서도 유출된 바 없다고 확인했다"고 덧붙였습니다.



또 현재까지 사고로 인한 데이터 악용 혹은 2차 피해가 확인된 사례는 없다면서 "앞으로도 상황을 면밀하게 모니터링해 새로운 정보가 확인되는 대로 즉시 공유하겠다"고 밝혔습니다.



타이완 정부 디지털발전부 산하 디지털산업서는 이와 관련해 쿠팡 주식회사 타이완법인으로부터 타이완 고객 20만 4천552명의 이름, 이메일, 전화번호, 배송 주소 및 최근 5건 이내 주문 기록 등이 불법적으로 열람된 사실을 지난 23일 통보받고 행정 검사를 실시할 예정이라고 밝혔습니다.



타이완 디지털산업서는 "이번 사건과 관련해 재차 행정 검사를 할 것이고, 조사에서 개인정보법 위반 사실이 발견되면 법에 따라 처분할 것"이라고 말했습니다.



쿠팡은 타이완 홈페이지 뉴스룸을 통해서는 "우리는 총 금액 2억 타이완달러(약 91억 원)가 넘는 보상 방안을 제공할 것이고, 영향을 받은 모든 고객은 총 가치 1천 타이완달러(약 4만 5천700원)의 쿠팡 쇼핑 할인 쿠폰을 받게 될 것"이라고 공지했습니다.



보상 방안은 로켓배송 상품을 100 타이완달러(약 4천600원) 깎아주는 쿠폰 1장과 로켓배송 상품을 1천500 타이완달러(약 6만 8천600원) 이상 구매할 경우 200 타이완달러(약 9천100원) 깎아주는 쿠폰 2장, 해외 로켓배송 상품에 쓸 수 있는 250 타이완달러(약 1만 1천400원)짜리 쿠폰 2장 등 모두 5장의 쿠폰으로 구성됩니다.



쿠폰은 3월 8일부터 3개월 동안 사용할 수 있습니다.



쿠팡은 한국 개인정보 유출 보상책으로 쿠팡·쿠팡이츠·쿠팡트래블 등을 합쳐 총 5만 원 상당의 구매이용권을 내놓은 바 있습니다.



타이완 네티즌들은 소셜미디어에 쿠팡의 개인정보 유출 공지 문자메시지를 공유하면서 불안감을 호소했다고 현지 매체들은 전했습니다.



타이완 매체 경보는 네티즌들 사이에서 쿠팡의 보상 규모가 작은 데다 최소 구매액을 채워야 할인 쿠폰을 쓸 수 있게 했다는 점에 분노하는 목소리도 나왔다고 보도했습니다.