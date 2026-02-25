청와대 "인도네시아 대통령 국빈 방한 일정 조율 중"

▲ 이재명 대통령과 프라보워 수비안토 인도네시아 대통령이 APEC 정상회의장인 경북 경주화백컨벤션센터에서 정상회담에 앞서 악수하고 있다.

청와대가 프라보워 수비안토 인도네시아 대통령의 국빈 방문 일정을 놓고 인도네시아 측과 협의 중이라고 밝혔습니다.청와대 관계자는 "양국이 프라보워 대통령의 방한 일정을 조율해오고 있다"며 "구체적인 일정이 확정되는 대로 양측의 합의를 통해 발표할 예정"이라고 전했습니다.이 관계자는 "작년 11월 경주 아시아태평양경제협력체(APEC) 정상회의 당시 한-인도네시아 정상회담에서 이 대통령은 프라보워 대통령을 초청했고 프라보워 대통령은 이를 수락했다"고 설명했습니다.앞서 이 대통령은 작년 11월 양국 정상회담에서 프라보워 대통령에게 "(지난) 9월 국빈 방한을 계획했다가 불발됐는데 이른 시일 안에 방한해 달라"고 했고, 프라보워 대통령은 "9월에 방문하지 못해 죄송하다. 빨리 한국을 찾을 수 있도록 하겠다"고 화답한 바 있습니다.(사진=연합뉴스)