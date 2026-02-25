응급실 뺑뺑이 막는다…중환자는 광역상황실서 병원 선정

▲ 정은경 보건복지부 장관이 25일 서울 종로구 정부서울청사에서 응급환자 이송체계 혁신 시범사업 관련 브리핑을 하고 있다.

이른바 '응급실 뺑뺑이' 문제를 해결하기 위해 광역응급의료상황실이 중증 환자의 이송 병원을 결정하고, 경증 환자의 이송은 119구급대가 책임지는 내용의 응급환자 이송체계 혁신 시범사업이 다음 달부터 시작됩니다.보건복지부와 소방청은 오늘(25일) 이 같은 내용의 시범사업을 광주광역시와 전북특별자치도, 전라남도에서 오는 3월부터 5월까지 실시한다고 밝혔습니다.이번 시범사업의 핵심은 지역별 응급환자 이송 지침 마련과 중증도에 따른 이송 병원 선정, 그리고 관계 기관 간의 정보 공유 강화입니다.혁신안에 따르면 119구급대는 응급환자 분류 도구인 '프리-케이타스'에 따라, 1·2등급에 해당하는 중증 환자 정보를 광역상황실과 119구급상황관리센터에 실시간으로 공유하게 됩니다.이 중 심정지나 중증 외상 등 최중증 환자는 사전에 지정한 병원으로 곧바로 이송하며, 그 밖의 중증 환자는 광역상황실이 수용 가능 여부를 확인한 뒤 이송 병원을 선정합니다.만약 적정 시간을 넘겨 이송이 지연될 경우, 광역상황실이 중환자실과 수술실 등 의료 자원 현황을 고려해 환자 안정화 처치가 가능한 우선 수용 병원을 직접 선정하게 됩니다.이 과정에서 119구급대가 이송한 중증 환자가 치료 후 다른 병원으로 이동해야 하는 상황이 발생하면, 119구급대에서 환자 재이송을 전적으로 책임지기로 했습니다.상태가 급격히 악화할 수 있는 3등급 환자는 사전에 환자 정보를 공유하고 수용 가능 여부를 문의해 병원을 찾으며, 비교적 경증인 4·5등급 환자는 별도의 수용 문의 없이 지침에 따라 이송 병원을 결정합니다.정은경 보건복지부 장관은 이번 사업의 목적이 응급환자를 적정 병원으로 신속하게 이송하고 자원을 효율적으로 활용하는 데 있다며, 각 지역에 맞는 이송 지침을 만들어 실행하는 것이 가장 중요하다고 강조했습니다.의료계에서 우려하는 사법 리스크 등 우선 수용에 따른 위험에 대해서는 의료사고 책임을 완화하는 방안을 검토하는 동시에 문제가 발생하지 않도록 상황을 철저히 관리할 방침입니다.정부는 효율적인 작동을 위해 119구급스마트시스템을 통해 환자 정보를 전달하고 병원의 의료 자원 현황도 실시간으로 관리해 수용 능력을 한눈에 확인할 수 있게 할 예정입니다.정부는 이번 시범사업의 성과를 분석하기 위해 운영위원회를 구성하고, 올해 하반기 중 전국으로 확대할 표준 방안을 마련하는 한편 응급의료센터 지정 기준 보완과 센터 추가 지정도 추진할 계획입니다.(사진=연합뉴스)