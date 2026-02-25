'AI 공포' 보고서 낸 리서치 대표 "시장 반응에 놀랐다"

▲ AI

최근 미국 증시를 '인공지능(AI) 공포 투매'로 몰아넣는 데 일조한 보고서를 낸 시트리니 리서치의 대표 제임스 반 길런은 보고서가 일으킨 반향에 자신도 매우 놀랐다고 밝혔습니다 블룸버그 통신에 따르면 반 길런 대표는 "만약 주가가 그 보고서의 방향대로 움직일 거라고 생각했다면 보고서를 무료로 공개하지 않았을 것"이라고 했습니다.미국 뉴욕에 본사가 있는 시트리니 리서치는 직원 10여 명에 불과하지만, 유료 보고서 구독자가 11만 9천여 명에 달해 월가에서는 이름이 꽤 알려진 곳입니다.시트리니 리서치가 지난 22일 인터넷에 공개한 '2028년 글로벌 지능 위기'라는 제목의 보고서는 AI 혁신이 2년 뒤 소프트웨어와 서비스·금융 업종 등을 붕괴시키고 대량 실업과 초유의 경제 위기를 불러올 것이라는 전망을 제시했습니다.충격적인 근미래를 전망한 이 보고서는 월가에서 빠르게 입소문을 탔고, 23일 미국 증시에선 음식배달 앱 '도어대시', 마스터카드, 우버, 블랙스톤 등 보고서에 언급된 기업들의 주가가 4∼7% 하락했습니다.스탠더드앤드푸어스(S&P) 500지수도 1.04% 뒷걸음질 쳤습니다.시트리니 리서치 측은 보고서에 언급된 기업들에 대해 숏포지션(매도 포지션)을 갖고 있지 않다고 밝혔습니다.해당 종목의 가격 하락에 베팅한 바가 없다는 것입니다.반 길런 대표는 해당 보고서가 최악의 AI 시나리오를 막으려는 대화의 출발점이 되길 바란다고 말햇습니다.반 길런 대표는 이어 "보고서에 나오는 시나리오가 틀렸다는 것을 증명하고자 내부적으로 많은 시간과 공을 들였지만, 이런 일이 일어날 개연성이 0%라고 확신할 수가 없었다"고 밝혔습니다.반 길런 대표는 특히 보고서에 반박한 투자자들의 반론조차 AI 챗봇 '클로드'가 생성한 것으로 드러났을 때가 가장 기억이 남는다고 했습니다.반 길런 대표는 "AI가 우리를 대체할 수 있다는 관측을 반박하며 자기 생각을 AI에 아웃소싱한 것인데, 그만큼 주장의 설득력이 떨어질 수밖에 없었다"고 덧붙였습니다.반 길런 대표는 AI가 생산성을 증대시키면서도 정작 인간의 일자리는 줄이는 현상에 주목해야 한다고 강조했습니다.AI에 투자한 기업의 수익이 급증해도 정작 그 돈이 근로자의 호주머니에 들어가지 않아, 경제지표만 외형적으로 성장하는 '고스트 GDP'(유령 국내총생산)의 시대가 닥칠 수 있다는 것입니다.반 길런 대표는 "AI에 의한 파괴적 혁신을 가장 낙관적으로 전망한다고 해도, 그 이후에 과연 어떤 세상이 펼쳐지겠느냐"고 반문했습니다.의사 지망생이었다는 반 길런 대표는 메디컬스쿨 진학을 포기하고 의료 회사를 세웠고 이후 회사 매각 자금으로 투자 및 리서치 사업을 시작했습니다.2023년 시트리니 리서치를 창업했습니다.(사진=연합뉴스)