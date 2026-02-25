트럼프 '황금 시대' 주장 반박한 민주당…"생활비 부담에 고통"

▲ 민주당의 에비게일 스팬버거 버지니아주지사

도널드 트럼프 미 대통령의 국정연설 이후 야당인 민주당의 에비게일 스팬버거 버지니아주지사는 미국이 '황금시대'에 있다는 트럼프 대통령 주장을 반박하며 수많은 미국인이 높은 생활비 부담으로 어려움을 겪고 있다는 점을 부각했습니다.스팬버거 주지사는 25일(현지시간) 버지니아주 콜로니얼 윌리엄스버그 기념공원에서 반박 연설에 나서며 "대통령이 여러분을 위해 일하고 있나. 아니다"라고 말했습니다.윌리엄스버그 기념공원은 미국이 영국 식민지였던 18세기 시절 건물을 복원한 역사박물관으로, 영국의 식민 통치에 초기 저항했던 미 역사의 심장부와 같은 장소라고 AP 통신은 설명했습니다.스팬버그 주지사는 연설 장소 선택에 대해 "미국이 폭정으로부터 독립을 선언한 지 250년을 기념하는 이 시점에 연설 장소로서 이보다 더 좋은 곳은 없다고 생각한다"라고 말했습니다.그는 대다수 미국인의 생활비 부담이 여전히 높은 상황이라며 트럼프 대통령과 달리 민주당이 생활비 부담 문제를 해결하는 데 총력을 기울이고 있다고 강조했습니다.스팬버거 주지사는 작년 11월 선거에서 '저렴한 버지니아'를 메시지로 내걸고 주민들의 생활비 부담을 덜어주는 데 집중하는 공약으로 선거에서 승리했다는 평가를 받습니다.그는 트럼프 행정부 이민 당국의 과도한 단속을 거론하며 "훈련이 부족한 연방 요원들을 우리 도시에 보내 미국 시민과 미국인이 되고자 하는 사람들을 체포하고 구금했다"고 비판했습니다.이어 트럼프 대통령이 자신과 가족, 측근의 배를 불리면서 미국인들을 서로 갈라놓고 적대시하게 만들려 한다면서 "이것은 건국의 아버지들이 구상한 것이 아니다"라고 강조했습니다.미국에선 대통령의 국정연설 직후 야당 인사가 반박 연설을 하는 전통이 이어지고 있습니다.통상 떠오르는 정치인이 반박 연설을 맡는 경우가 많은데 화려하게 주목받는 대통령 연설이 끝나자마자 곧바로 이를 반박하는 역할을 제대로 수행하기가 쉽지 않아 어려운 임무라는 인식이 많습니다.국정연설의 '지정 생존자'는 더그 콜린스 국가보훈부 장관이었습니다.지정생존자는 국정연설 등 중요한 행사 때 대통령과 장관 등이 한꺼번에 숨지는 재난 사태에 대비해 대통령의 권한을 대행하기 위해 지정하는 인물로, 행사에 참여하지 않고 비공개 장소에 격리됩니다.콜린스 장관은 트럼프 대통령이 2020년 초 우크라이나 스캔들로 첫 탄핵 재판을 받을 때 변호인단에 합류했던 충성파 정치인입니다.(사진=AP, 연합뉴스)