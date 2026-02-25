손흥민, 주장 완장 차고 선발 출전…LAFC, 북중미컵 16강행

▲ 손흥민

손흥민이 주장 완장을 차고 전반전만 뛴 로스앤젤레스(LA)FC가 레알 에스파냐(온두라스)를 물리치고 2026 북중미카리브축구연맹(CONCACAF) 챔피언스컵 16강 진출을 확정했습니다.LAFC는 오늘(25일) 미국 로스앤젤레스 BMO 스타디움에서 열린 레알 에스파냐와의 대회 1라운드 2차전 홈 경기에서 1대 0으로 이겼습니다.지난 18일 1차전 원정에서 1골 3도움을 작성한 손흥민의 맹활약을 앞세워 6대 1로 대승을 따냈던 LAFC는 2차전에서 로테이션을 가동하며 1대 0으로 이겨 1, 2차전 합계 점수 7-1로 16강행 티켓을 손에 쥐었습니다.LAFC는 16강에서 알라후엘렌세(코스타리카)와 8강 진출을 다툽니다.더불어 LAFC는 레알 에스파냐를 물리치며 올 시즌 개막 이후 공식전 3연승(정규리그 1승·북중미컵 2승)의 신바람을 냈습니다.LAFC는 손흥민을 원톱 스트라이커로 내세우고 드니 부앙가와 타일러 보이드를 좌우 날개로 펼친 3-4-3 전술을 가동한 가운데 주장 위고 요리스가 결장하면서 손흥민에게 '캡틴 완장'을 맡겼습니다.손흥민은 전반 초반부터 레알 에스파냐의 좌우 측면을 흔들었지만, 잇단 오프사이드 판정으로 김이 빠졌습니다.전반 8분 상대 최종 수비를 무너뜨리며 페널티지역 왼쪽 측면으로 파고들었지만 부심의 오프사이드 깃발이 올랐고, 전반 10분에도 페널티지역 오른쪽으로 파고든 뒤 오른발 슈팅을 때렸지만 역시 오프사이드에 걸렸습니다.LAFC는 전반 27분 오른쪽 윙백으로 나선 아민 부드리의 침투 패스를 받은 테일러 보이드의 슈팅이 상대 골키퍼의 선방에 막혀 결정적 득점 기회를 날린 게 아쉬웠습니다.전반 40분에도 라이언 라포소의 오른발 슈팅이 골키퍼의 손끝에 걸리면서 LAFC는 전반을 0대 0으로 마쳤습니다.LAFC는 후반전 시작과 함께 핵심 공격 자원인 손흥민과 부앙가를 빼고 티모시 틸먼과 나탄 오르다스를 투입하며 주말 정규리그 경기에 대비했습니다.LAFC는 후반 5분 왼쪽 측면을 돌파한 부드리의 컷백을 골 지역 정면에서 보이드가 오른발로 방향을 바꿨지만 왼쪽 골대를 벗어나더니 곧바로 이어진 라포소의 오른발 슈팅은 골키퍼 가슴에 안기며 또다시 득점 기회를 날렸습니다.답답했던 0의 균형은 후반 19분 깨졌고, 주인공은 LAFC의 중앙 수비수 은코시 타파리였습니다.타파리는 골 지역 왼쪽에서 틸먼이 때린 오른발 슈팅이 레알 에스파냐의 골키퍼 루이스 로페스에게 막혀 골대 앞으로 흐르자 재빨리 왼발로 강하게 차넣어 골망을 흔들었습니다.LAFC는 후반 43분 레알 에스파냐에 페널티킥을 허용했지만 요리스 대신 출전한 골키퍼 토머스 하살이 막아내며 1대 0 승리에 마침표를 찍었습니다.(사진=게티이미지)