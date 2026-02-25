이 대통령 "지역 혜택 위한 관광 산업 대전환…바가지 뿌리 뽑아야"

▲ 이재명 대통령이 25일 청와대에서 열린 확대국가관광전략회의에서 발언하고 있다.

이재명 대통령이 "관광산업 성장의 과실을 전국의 골목상권과 지역 소상공인들이 함께 누릴 수 있어야 한다"며 지역에 혜택이 돌아갈 수 있도록 관광정책을 전환해야 한다고 강조했습니다.이 대통령은 청와대에서 열린 확대국가관광전략회의에 참석해 "지금처럼 외국인 관광객의 80%가 서울에 집중되는 현실에 만족하면 관광산업의 성장은 한계에 봉착할 수밖에 없다"며 이같이 밝혔습니다.이 대통령은 먼저 "관광산업은 우리 대한민국의 핵심 국가전략산업"이라며 "K컬처 열기가 모니터 속의 환호에만 머무르지 않게 하려면 세계인들이 한국 땅을 밟고 체감할 수 있게 해야 한다"고 진단했습니다.이어 "지난해 한국을 찾은 외국인 관광객이 1천893만 명으로 역대 최대치를 기록했다. 관광객 2천만 시대가 눈앞"이라고 돌아봤습니다.그러면서도 "우리가 목표로 하는 2030년 외국인 관광객 3천만 시대를 열어젖히려면 양적인 성장을 넘어 질적인 성장으로의 대전환이 필요하다"며 지역 관광 활성화의 중요성을 거듭 부각했습니다.이 대통령은 "강진군의 '반값 여행'처럼 여행비 부담은 덜고 혜택은 지역 소상공인에게 돌아가는 정책을 확대해 가야 한다"며 "관광산업의 대전환을 기필코 이루겠다는 각오로 중앙정부와 지방정부가 머리를 맞대 달라"고 당부했습니다.반값 여행은 강진을 방문한 관광객이 사용한 금액의 50%를 모바일 강진사랑상품권으로 돌려받아 지역 내 오프라인 가맹점과 온라인 쇼핑몰에서 사용할 수 있도록 한 정책입니다.또 "지방 공항과 크루즈 등 인프라부터 출입국 제도 개선까지 공급자가 아닌 수요자의 관점에서 점검하고, 지역의 자산을 활용해 전국 곳곳을 매력적 콘텐츠로 채우도록 지역관광을 혁신해달라"고 독려했습니다.아울러 "우리 국민이 찾지 않는 곳을 외국인 관광객이 찾을 리가 없다. 국민이 먼저 지역의 숨은 매력을 발견해갈 수 있도록 하면 방한 관광의 저변도 점차 넓어질 것"이라고 덧붙였습니다.이 대통령은 "관광은 단순히 상품을 판매하는 것이 아닌, 누군가의 소중한 추억을 함께 만드는 문화산업"이라며 관광문화 개선의 필요성을 역설했습니다.특히 "가장 경계해야 하는 것이 여행객의 발길을 돌리게 만드는 부당행위"라며 "바가지요금이나 과도한 호객행위는 지역경제의 큰 피해를 주는 악질적 횡포로, 반드시 뿌리를 뽑아야 한다"고 주문했습니다.이 대통령은 "어려운 과제이지만 '지속 가능한 관광'을 실현하기 위해 정부와 민간이 함께 고민해야 한다"며 "오늘 회의가 대한민국 관광 대도약과 대전환의 출발점이 되길 바란다"고 밝혔습니다.이 대통령은 이날(25일) 참석자 가운데 호텔신라 사장인 이부진 한국방문의해위원장을 별도로 호명하며 "(회의에) 함께 해주신 이 회장님을 포함한 많은 분께 각별히 감사의 말씀을 드린다"고 말하기도 했습니다.(사진=연합뉴스)