당·청 갈등 우려에 "과도한 걱정…민주당 잘하고 있다"

이재명 대통령이 최근 청와대와 여당 간 엇박자가 있는 게 아니냐는 일각의 우려에 "과도한 걱정"이라며, "민주당은 최선을 다해 잘하고 있다"고 일축했습니다. 또 농지 매각명령에 공산당을 운운하는 건 헌법의 경자유전 원칙을 이해하지 못한 거라고도 지적했습니다.



이재명 대통령은 오늘(25일) SNS에 여당인 민주당이 청와대를 제대로 지원하지 못하고 당·청간 엇박자가 노출되는 등 대통령이 '뒷전'이 됐다는 내용의 기사를 공유하며, "과도한 걱정을 '기우'라 한다"고 적었습니다.



당은 당의 일을, 청와대는 청와대의 일을 잘하면 되는 것이라며, 대통령은 뒷전이 된 일이 없고 그렇게 느낀 적도 없다고 반박한 겁니다.



대신 민주당이 최선을 다해 잘하고 있다며, 개혁 입법과 정부 지원에도 부족함이 전혀 없다고 추켜세웠습니다.



이 대통령은 오늘 청와대에서 열린 민주당 상임고문 초청 오찬 간담회에서도 여당에 감사의 뜻을 표했습니다.



[이재명 대통령 : 우리 더불어민주당이 정말 본연의 역할을 어려운 환경에서도 매우 잘 해 주고 있어서 참으로 감사하게 생각합니다.]



이 대통령은 어제 국무회의에서 농지까지 투기 대상이 됐다며, 허위 농지의 경우 강제 매각 명령을 내리는 방안도 검토해보라고 지시했습니다.



이에 대한 야당 비판에 이 대통령은 SNS를 통해 농지 매각 명령 지시에 '공산당' 운운하는 분들이 있다며, 농사짓는 사람만 농지를 갖게 하는 '경자유전' 원칙을 이해하지 못한 거라고 반박했습니다.



특히 경자유전 원칙을 헌법에 명시하고, 농사짓지 않는 지주의 땅을 농민에게 분배하며 경제 발전 토대를 닦은 게 바로 이승만 전 대통령이라면서, 그를 빨갱이, 공산주의자라고 하진 않는다고도 언급했습니다.



