강제 동원 명부·국군 묘지 설치 등 국가 기록물 174만 건 공개 전환

▲ 국군묘지 관계철

이미지 확대하기

▲ 남양행농업 이민관계

행정안전부 국가기록원은 그동안 비공개로 관리하던 기록물 174만여 건을 공개 또는 부분공개로 전환해 기록물 공개율이 기존 66.9%에서 68.3%로 1.4%포인트(p) 상승했다고 25일 밝혔습니다.비공개 기록물은 공공기록물법 제35조에 따라 기록물공개심의회 심의를 거쳐 공개됐습니다.이번에 공개된 기록물 가운데 전자기록물 112만여 건은 인공지능(AI)을 활용해 개인정보 등 비공개 정보를 확인하는 시간을 크게 줄였다고 행안부는 설명했습니다.공개로 전환한 주요 기록물에는 국군묘지 설치, 낙동강 페놀 사고 분쟁 조정, 강제동원 명부, 조선총독부 행형·학무 기록 등 주요 역사적 사건 관련 자료가 포함됐습니다.행안부는 국민의 알권리 보장과 역사적 사건의 진실 규명을 위한 연구자료 활용을 위해 기록물을 공개했다고 밝혔습니다.'국군묘지 설치' 기록물은 국방부가 1953∼1954년 생산한 48건으로, 현재의 국립서울현충원 후보지 선정과 예산, 시설 공사 등 건립 과정이 담겼습니다.'국군묘지설치 경과보고'에는 1951년부터 경주·대전·대구·안양·서울 일대를 검토해 서울 우이동을 유력 후보지로 검토했다가 동작동으로 최종 결정한 과정이 포함됐습니다.또 '대통령 각하의 국군묘지 현장 사찰 앙청에 관한 건'에는 6·25전쟁 전사자 안장의 시급성과 함께 부지 매입과 이주비 지원, 공사비 등 건립 예산이 부족했던 전쟁 직후 상황이 기록됐습니다.'낙동강 페놀 사고 분쟁조정' 기록물은 1991년 페놀 유출로 낙동강이 오염된 사건과 관련해 환경처 중앙환경분쟁조정위원회가 1992∼1993년 생산한 40건입니다.피해 관련 의견 수렴과 주요 쟁점 검토, 임산부 대상 역학조사 결과, 인과관계 검토 등 분쟁 조정 과정이 담겼습니다.그동안 개인정보 보호를 이유로 비공개됐던 강제동원 명부와 조선총독부 기록물도 공개됩니다.강제동원 명부는 조선총독부가 1939∼1940년 생산한 '남양행이민', 일본 육군성이 작성한 '병적전시명부', 제2차 세계대전 당시 연합군이 작성한 '부로명표(포로명부의 일본식 표현)'에 담긴 조선인 명부와 대한민국 재무부가 1971∼1972년 작성한 대일민간청구권보상금지급결정대장 등 1만 6천9건입니다.국가기록원 관계자는 "이전에 22종의 명부를 공개했고, 이번에 6종을 추가로 공개하게 됐다"며 "아직 비공개인 13종에 대해서는 보다 예민한 내용이 포함되어 있어 검토를 거쳐 연차별로 공개하게 될 것"이라고 설명했습니다.해당 기록물은 국가기록포털 '일제 강제동원 명부'에서 확인할 수 있습니다.조선총독부 기록물은 판결문과 형사 사건부 등 민·형사 소송 관련 행형 기록과 학교 생활기록부, 학적부 등 학무 기록 1만 9천786건입니다.이 기록물은 2022년부터 매년 90세 이상을 대상으로 순차 공개되고 있습니다.국군묘지 설치와 낙동강 페놀 사고 분쟁조정 기록물은 국가기록포털에서 원문 열람이 가능합니다.그 밖의 기록물은 목록 검색이나 국가기록원 정보공개 신청을 통해 확인할 수 있습니다.윤호중 행안부 장관은 "국민 관심이 높은 정책과 제도, 사건 관련 기록물을 적극 발굴해 선제적으로 공개함으로써 국가 기록정보가 국민 가까이에서 활용될 수 있도록 계속 노력하겠다"고 말했습니다.(사진=행정안전부 제공, 연합뉴스)