서울시, 한강버스 안전 조치 완료…3월 1일 전 구간 운항 재개

▲ 한강버스

지난해 11월 바닥 걸림 사고 이후 마곡∼여의도 구간에서 부분 운항 중인 서울의 수상교통수단 한강버스가 안전 조치를 완료하고 다음 달 1일 전 구간 운항을 재개한다고 서울시가 밝혔습니다.운항 노선은 효율성과 안정성을 높이기 위해 수요가 많은 여의도 선착장을 중심으로 동부(잠실∼여의도)와 서부(마곡∼여의도) 구간으로 분리 운영합니다.하루에 동·서부 노선 각각 왕복 16항 차 운항하며 항차별 운항 간격은 약 1시간입니다.동부 노선은 잠실에서 첫 배가 오전 10시 운항 시작 후 마지막 배가 오후 8시 27분 도착하며, 서부 노선은 마곡에서 첫 배가 오전 10시 20분 운항 시작 후 마지막 배가 오후 7시 32분 도착합니다.여의도에서 동·서부 노선 간 환승하는 경우 환승 비용을 면제하고, 승선객이 여의도 선착장에 집중되는 데 대비해 선착장 주변 한강공원을 활용해 승객 대기와 편의 공간을 추가로 확대 운영할 계획입니다.4월부터는 출·퇴근 시간대 기존 대중교통 혼잡 완화를 위해 환승 없이 잠실∼여의도∼마곡을 연결하는 급행 노선을 추가 운영할 예정이며, 서울숲에서 정원박람회가 열리는 5월에는 방문객을 위해 서울숲 임시선착장도 추가 운영합니다.운항 재개를 앞두고 서울시는 안전한 운항을 위해 한남대교 북단 항로 8.9km 구간(압구정∼잠실 선착장)에 대한 정밀 수심 조사를 실시했으며 조사 결과를 토대로 수심 미확보 구역 준설과 하저 이물질 제거 작업을 완료했습니다.바닥 걸림 사고 원인이었던 항로 이탈과 부표 시인성 문제에 대해선 항로 이탈 시 경보가 작동하는 항로 이탈 방지시스템을 구축하고, 사고 발생 구간 부표를 기존 1.4ｍ에서 4.5ｍ 높이로 교체해 항로 식별성과 야간 운항 안전성을 높였습니다.아울러 작년 11월 정부 합동점검에서 지적된 120건 중 운항 안전과 직접 관련된 사항을 포함한 96건 조치를 완료했으며, 나머지 24건에 대해서도 상반기 완료를 목표로 조치 진행 중입니다.저수로 사석 및 식생 매트 일부 유실, 미화 근로자 휴게시설 미설치 등 규정상 보완이 필요한 28건에 대해서는 운항 재개 전 조치 완료할 예정이며 운항 인력의 적정 휴식 시간도 보장합니다.서울시는 한강버스 이용객들이 한강공원에서 휴식을 취하며 공원을 즐길 수 있도록 7개 선착장 주변에 '리버뷰 가든'을 조성하고, 망원·압구정·뚝섬 선착장에는 전망 쉼터를 마련해 탑승 환경과 이용 편의를 지속적으로 개선하기로 했습니다.다음 달 3일부터 13일까지는 만 65세 이상 한강버스 이용객을 대상으로 서비스 개선을 위한 설문조사 이벤트를 해 참여자에게 무료 탑승 기회를 제공합니다.다만, 선착장 승객 밀집에 따른 안전성 확보를 고려해 주말을 제외한 평일에만 무료 탑승이 가능합니다.박진영 서울시 미래한강본부장은 "이용객 안전을 최우선 가치로 두고 전 구간 운항 재개 이후에도 현장 점검 및 개선을 지속적으로 실시하겠다"며 "안정적인 서비스 제공으로 시민에게 신뢰받는 한강버스가 되도록 운영사와 긴밀히 협력하겠다"고 말했습니다.