뉴스
댓글 0 공유 글자크기 인쇄 0

[현장영상] "도로에 연기가 가득" 트럭에서 불길이 '활활' 소화기 들고 뛴 여성

작성 2026.02.25 18:08 조회수
PIP 닫기
지난 1일 서울 동작구. 정차해 있던 트럭 계기판 내부에서 갑자기 연기가 피어오르더니 이내 불이 붙었습니다. 행인들이 급히 대피하는 사이 소화기를 들고 달려 나온 문구점 직원. 초기 진화 덕분에 큰 피해 없이 마무리될 수 있었습니다.

차량 화재는 지난 15일 영동고속도로 횡성휴게소 내 주유소에서도 발생했습니다. 주유소로 진입하던 차량 보닛에서 목격된 뿌연 연기. 자칫 대형 화재로 이어질 수 있었던 상황이지만 다행히 이를 발견한 시민의 기지 덕분에 신속하게 화재를 막을 수 있었습니다.

겨울철 반복되는 차량 화재를 현장영상에 담았습니다.

(취재: 정병우 / 구성: 양현이 / 영상편집: 이현지 / 디자인: 양혜민 / 제작: 모닝와이드 3부)
Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
귀에 빡!종원
SBS 연예뉴스 가십보단 팩트를, 재미있지만 품격있게!

이 시각 인기기사

많이 본 뉴스

스브스프리미엄

스브스프리미엄이란?
    스브스프리미엄더 보기
    페이지 최상단으로 가기

    댓글

    방금 달린 댓글
    댓글 작성
    첫 번째 댓글을 남겨주세요.
    0 / 300
    • 최신순
    • 공감순
    • 비공감순
    매너봇 이미지
    매너봇이 작동 중입니다.

    댓글 ∙ 답글 수 0
    • 최신순
    • 공감순
    • 비공감순
    매너봇 이미지
    매너봇이 작동 중입니다.
    SBS 정보
    • SBS
    • 기사 관련문의 : 02-2061-0006
    • 뉴스 기사제보 : 02-2113-6000
    • Email : sbs8news@sbs.co.kr
    • 대표이사 : 방문신
    • 편집 책임자 : 김수형
    SBSi 정보

    Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지