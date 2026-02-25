항생제 내성으로 2030년 3만 명 사망…적정사용 관리 사업 제도화

▲ 항생제

정부가 국내 항생제 오남용을 막기 위해 현재 일부 의료기관에서 시범 운영 중인 항생제 적정사용 관리 사업을 내년까지 전체 종합병원으로 확대하기로 했습니다.질병관리청은 오늘(25일) 농촌진흥청 등 관계 부처와 합동으로 오는 2030년까지 추진할 '제3차 국가 항생제 내성 관리 대책'을 수립해 발표했습니다.우리나라의 인체 항생제 사용량은 2023년 기준 OECD 평균보다 1.6배 많은 세계 2위 수준이며, 주요 내성균인 황색포도상구균의 내성률도 세계 평균의 1.7배에 달하는 것으로 나타났습니다.이에 따라 정부는 감염 전문의와 약사가 항생제 처방을 모니터링하고 중재하는 전문 관리 체계를 2027년까지 종합병원으로 넓히고, 이르면 2028년에는 이를 법적 근거를 갖춘 본 사업으로 전환할 방침입니다.농·축·수산 분야에서도 모든 항생제를 수의사 등 전문가의 처방에 의해서만 사용하도록 제도를 정비하고, 반려동물 보호자를 위한 교육 콘텐츠 개발과 사육 환경 개선을 통한 감염병 예방도 병행하기로 했습니다.또한 슈퍼박테리아로 불리는 카바페넴 내성 장내세균목의 확산을 막기 위해 지자체 주도의 대응 체계를 가동하고, 사람과 동·식물을 아우르는 통합 내성 정보 시스템을 구축해 과학적 근거를 마련할 계획입니다.질병청은 항생제 내성 관련 사망자가 2030년에는 3만 2천여 명에 이를 것으로 예상되는 만큼, 범부처 협력과 대국민 홍보를 통해 항생제 사용량과 내성률을 단계적으로 낮춰 나가겠다고 강조했습니다.(사진=연합뉴스TV 제공, 연합뉴스)