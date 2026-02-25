범죄 피해자 2,112명에 2년간 32억 원 지원…일상 회복 뒷받침

▲ 경찰청

경찰청은 오늘(25일) 일상 회복에 어려움을 겪는 범죄 피해자 2,112명에게 약 32억 원을 지원했다고 밝혔습니다.경찰청은 지난 2024년 신한금융희망재단, 행정안전부와 함께 업무협약을 맺고 경제적 지원이 시급한 범죄 피해자에게 생계·의료·주거·교육비 등을 지원해 왔습니다.지원은 피해자의 처지에 따라 최대 100만 원까지 지원하는 단순 사례, 최대 300만 원까지 지원하는 집중 사례로 구분해서 이뤄졌는데, 대상자 발굴과 지원 신청은 각 경찰서가 담당했고 이를 심의하고 지원하는 건 신한금융과 굿네이버스가 도맡았습니다.구체적인 사례도 공개됐습니다.A 씨는 이별 통보를 받고 분노한 남자친구가 불을 질러 살던 집이 모두 탔는데, 이후 지인의 집을 하숙 생활을 하던 A 씨에게 긴급 주거·생계비 300만 원이 지원됐습니다.A 씨는 "내가 불타 죽을 수 있었다는 공포로 인해 잠도 잘 수 없었고 일도 할 수 없었다"며 "여러 기관이 도와준 덕분에 다시 살아갈 용기가 생겼다"고 밝혔습니다.피해자 발굴 및 지원을 위해 힘쓴 우수 경찰관 5명과 사회복지사 5명에겐 행안부장관·경찰청장 표창 등이 수여됐습니다.경찰청 관계자는 "경찰은 피해자 보호·지원 중심의 업무체계를 만들고, 앞으로도 범죄피해자들이 실질적인 도움을 받을 수 있도록 민관 협력을 계속 확대해 나가겠다"고 밝혔습니다.