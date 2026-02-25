뉴스
댓글 0 공유 글자크기 인쇄 0

지난해 카드 해외 사용액 33조 원…사상 최대치 경신

최고운 기자
작성 2026.02.25 14:13 조회수
지난해 카드 해외 사용액 33조 원…사상 최대치 경신
▲ 지난 13일 인천국제공항 제2여객터미널 출국장 내 면세구역에서 공항이용객들이 이동하고 있다.

해외여행과 해외 직접 구매가 늘면서 국내 거주자들의 카드 해외 사용액이 사상 최대치를 경신했습니다.

한국은행이 25일 발표한 '2025년 중 거주자의 카드 해외 사용실적'에 따르면, 지난해 국내 거주자의 카드(신용·체크) 해외 사용 금액은 229억 1천만 달러, 우리 돈 약 33조 원이었습니다.

2024년 217억 2만 달러보다 5.5% 늘었습니다.

"해외여행 수요가 증가했고, 온라인 쇼핑 해외 직구나 앱스토어, 구독 결제 등이 확대됐기 때문"이라는 게 한은의 분석입니다.

실제로 지난해 내국인 출국자 수는 2천955만 명으로, 전년보다 3.0% 증가했습니다.

온라인 쇼핑 해외 직구 금액도 59억 8천만 달러로 1.0% 늘었습니다.

카드 종류별로는 신용카드 156억 9천만 달러, 체크카드 72억 2천만 달러로 각각 1.3%, 15.7% 증가했습니다.

비거주자의 카드 국내 사용 금액도 140억 8천만 달러, 약 20조 3천억 원으로, 전년보다 18.2% 늘어 사상 최대치를 기록했습니다.

한은 관계자는 "K컬처 인기 등에 해외 여행객 방문이 크게 늘면서 이들이 국내에서 사용한 카드 금액도 증가했다"고 밝혔습니다.

거주자의 카드 해외 사용실적 (사진=한국은행 제공, 연합뉴스)
▲ 거주자의 카드 해외 사용실적

(사진=한국은행 제공, 연합뉴스)
Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
경제 365
최고운 기자 사진
최고운 기자페이지 바로가기
    SBS 연예뉴스 가십보단 팩트를, 재미있지만 품격있게!

    이 시각 인기기사

    많이 본 뉴스

    스브스프리미엄

    스브스프리미엄이란?
      스브스프리미엄더 보기
      페이지 최상단으로 가기

      댓글

      방금 달린 댓글
      댓글 작성
      첫 번째 댓글을 남겨주세요.
      0 / 300
      • 최신순
      • 공감순
      • 비공감순
      매너봇 이미지
      매너봇이 작동 중입니다.

      댓글 ∙ 답글 수 0
      • 최신순
      • 공감순
      • 비공감순
      매너봇 이미지
      매너봇이 작동 중입니다.
      SBS 정보
      • SBS
      • 기사 관련문의 : 02-2061-0006
      • 뉴스 기사제보 : 02-2113-6000
      • Email : sbs8news@sbs.co.kr
      • 대표이사 : 방문신
      • 편집 책임자 : 김수형
      SBSi 정보

      Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지