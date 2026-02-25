'6천700억 대 한전 입찰담합' 첫 공판…효성중공업, 혐의 부인

▲ 법원

한국전력공사가 발주한 설비 장치 입찰에서 6천700억 원대 담합 행위를 주도한 회사들과 소속 임직원의 첫 공판에서 효성중공업이 혐의를 부인했습니다.서울중앙지법 형사합의32부(류경진 부장판사)는 오늘(25일) 효성중공업·현대일렉트릭·LS일렉트릭·일진전기 등 8개 회사와 소속 임직원 9명에 대한 공정거래법 위반 혐의 1회 공판기일을 열었습니다.이들은 2015년 3월부터 2022년 9월까지 한전이 발주하는 가스절연개폐장치 입찰 145건에서 사전에 낙찰자와 투찰 가격을 담합해 부당하게 경쟁을 제한한 혐의를 받고 있습니다.8개 사는 불법 행위자와 법인을 함께 처벌하는 양벌규정에 따라 기소됐습니다.이들 업체가 사전에 회사별로 낙찰 건을 합의한 뒤 높은 가격으로 낙찰받도록 투찰 가격을 공유해 총 6천776억 원 규모의 담합 행위를 했고, 이를 통해 최소 1천600억여 원의 부당이득을 얻었다는 게 검찰 판단입니다.이들은 업계 내 지위와 시장 점유율을 토대로 담합 가담 업체들을 대기업군(효성중공업·현대일렉트릭·LS일렉트릭·일진전기)과 중소기업군으로 나눠 입찰 배정 비율을 정한 뒤 입찰 건들을 배정한 것으로 조사됐습니다.효성중공업 측은 이날 공판에서 "공소사실에 대해 다투는 입장"이라며 담합에 가담한 사실이 없고 가담할 동기도 없다는 취지로 혐의를 부인했습니다.나머지 대기업군 업체들은 현재 관련 기록을 검토 중으로, 다음 기일 전까지 혐의 인부를 밝히겠다고 했습니다.중소기업군 회사 4곳은 기본적인 공소사실은 모두 인정한다는 입장을 밝혔습니다.(사진=연합뉴스)