뉴스
댓글 0 공유 글자크기 인쇄 0

"수작업 코딩 시대 끝났다"…호주 기업, 인력 30% 감축

곽상은 기자
작성 2026.02.25 13:12 조회수
"수작업 코딩 시대 끝났다"…호주 기업, 인력 30% 감축
▲ AI

AI 즉 인공지능발 구조조정에 나서는 호주의 물류 소프트웨어 기업 '와이즈테크 글로벌'의 주빈 아푸 최고경영자(CEO)는 "엔지니어링의 핵심 행위로써 수작업으로 코드를 짜는 시대는 끝났다"고 선언했습니다.

블룸버그 통신에 따르면 와이즈테크는 약 2천 개의 일자리를 감축할 계획입니다.

이는 전체 인력의 약 30%에 해당하며, 호주에서 AI로 인한 최대 규모의 감원이라고 블룸버그는 전했습니다.

아푸 CEO는 컨퍼런스콜에서 "이는 30년 넘는 회사 역사에서 가장 중요한 전환점 중 하나"라고 말했습니다.

아푸 CEO는 AI가 더 적은 인력으로 더 짧은 시간에 더 높은 생산성을 의미한다고 했습니다.

또 고객 서비스 같은 일부 부문의 경우 인력의 절반이 사라질 것이라고 내다봤습니다.

AI가 더 많은 자동화를 가능하게 하며 회사 전반에 걸쳐 이전에는 도달할 수 없었던 수준의 효율성 향상을 끌어내고 있다는 게 그의 설명입니다.

최근 미국을 중심으로 AI가 기존 비즈니스 모델을 대체할 거라는 공포가 소프트웨어 업계 등으로 확산하는 가운데, 와이즈테크 주가도 올해 들어서만 37% 급락했습니다.

블룸버그는 전 세계 기업들이 인력 감축과 채용 축소의 배경으로 AI를 점점 더 많이 언급하고 있다며, 소프트웨어 개발자들이 가장 큰 영향을 받는 직군 가운데 하나가 될 수 있다고 지적했습니다.

(사진=연합뉴스)
Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
글로벌은 SBS
곽상은 기자 사진
곽상은 기자페이지 바로가기
    SBS 연예뉴스 가십보단 팩트를, 재미있지만 품격있게!

    이 시각 인기기사

    많이 본 뉴스

    스브스프리미엄

    스브스프리미엄이란?
      스브스프리미엄더 보기
      페이지 최상단으로 가기

      댓글

      방금 달린 댓글
      댓글 작성
      첫 번째 댓글을 남겨주세요.
      0 / 300
      • 최신순
      • 공감순
      • 비공감순
      매너봇 이미지
      매너봇이 작동 중입니다.

      댓글 ∙ 답글 수 0
      • 최신순
      • 공감순
      • 비공감순
      매너봇 이미지
      매너봇이 작동 중입니다.
      SBS 정보
      • SBS
      • 기사 관련문의 : 02-2061-0006
      • 뉴스 기사제보 : 02-2113-6000
      • Email : sbs8news@sbs.co.kr
      • 대표이사 : 방문신
      • 편집 책임자 : 김수형
      SBSi 정보

      Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지