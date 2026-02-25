일본인 여친이 '코인 연애 적금' 권유…캄보디아발 사기였다

▲ 검거된 캄보디아 기반 피싱조직이 일본인 여성을 사칭하며 쓴 SNS 게시물

일본인 여성인 척 접근해 연애 빙자 사기(로맨스스캠)를 벌인 캄보디아 거점 피싱 조직이 경찰에 붙잡혔습니다.서울경찰청 금융범죄수사대 피싱사기수사계는 프놈펜 기반 피싱 조직 2곳의 조직원 49명을 범죄단체 가입·활동 및 통신사기피해환급법 위반 혐의로 검찰에 송치했다고 오늘(25일) 밝혔습니다.이 가운데 37명은 구속 상태로 넘겨졌습니다.이들은 작년 3월부터 올해 1월 사이 로맨스스캠과 노쇼 사기를 벌이거나 기관사칭 사기 수법으로 68명에게 약 105억 원을 가로챈 혐의를 받습니다.A 조직은 SNS에서 구한 일본인 사진을 내걸고 일본 여성인 척 피해자들에게 접근했습니다.일주일에서 3개월여간 피해자들과 대화하며 온라인 연인관계로 발전한 뒤 "쇼핑몰 구매대행 부업을 하는데 커미션을 받을 수 있다"고 꼬드겼습니다.이들은 해외 유명 쇼핑몰로 위장한 가짜 사이트를 소개하고 실제 구매액의 10∼20%를 커미션으로 제공하며 신뢰를 쌓았습니다.이후 피해자들이 고액을 입금하면 사이트를 폐쇄하거나 수익금 출금을 거부해 돈을 가로챘습니다.'코인 연애 적금'을 들자고 권유하기도 했습니다."하루만 넣어도 이자가 많이 쌓인다"며 역시 가짜 사이트로 유도하고는 가상자산을 송금하게 하는 수법입니다.이들은 1∼2개월마다 범행 사이트를 변경해 추적을 피했고, 의심을 피하려 여성 조직원이 피해자와 직접 통화해 안심시키기도 했습니다.범행 실적과 시나리오를 수시로 점검·수정하는 치밀함을 보이기도 했습니다.B 조직은 금감원과 검찰을 사칭했습니다.중국인 총책이 확보한 개인정보로 피해자들이 카드가 오배송된 것으로 착각하게 만들고, 고객센터라며 특정 전화번호를 안내해 원격제어 프로그램과 악성 앱을 설치하게 했습니다.이후 "명의가 도용된 것 같다"며 금감원·검찰 신고를 권유했는데, 악성 앱 때문에 실제 금감원과 검찰에 전화해도 조직원들에게 연결됐습니다.'구속수사' 등의 겁박에 당황한 피해자들은 조직원이 시키는 대로 돈을 전달했습니다.경찰은 지난해 10월 캄보디아 현지 경찰이 한국인 피의자 14명을 체포하며 이 사건을 인지하게 됐습니다.현지 단속 요청과 주캄보디아 한국대사관에 접수된 조직원의 구출 신고 등을 통해 추가로 조직원들을 검거할 수 있었습니다.A 조직의 경우 가담자 60명 중 41명이 검거돼 조직이 사실상 와해했습니다.수사가 진행 중인 B 조직의 가담자는 54명으로 파악되며 8명이 검거됐습니다.경찰은 우선 22명을 상대로 10억 원 상당의 범죄수익금을 기소 전 몰수·추징보전 했습니다.현지서 검거된 A 조직의 중국인 총책은 송환 협의 중입니다.(사진=서울경찰청 제공, 연합뉴스)