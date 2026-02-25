김현석 감독 "울산 HD는 기울어진 항공모함…정상화할 것"

▲ 울산 HD FC 김현석 감독이 25일 서울 서대문구 스위스 그랜드호텔 컨벤션센터에서 열린 '하나은행 K리그 2026 개막 미디어데이'에서 출사표를 밝히고 있다.

추락한 명가 울산 HD의 지휘봉을 잡은 김현석 감독이 새 시즌 개막을 앞두고 달라진 울산을 예고했습니다.김 감독은 오늘(25일) 서울 서대문구 스위스 그랜드 호텔에서 열린 '하나은행 K리그1 2026 개막 미디어데이'를 앞두고 취재진과 만나 "스트레스나 부담을 안 받을 수가 없는 상황이지만, 팀이 빠르게 정상화하고 있다"고 팬들을 안심시켰습니다.2022년부터 2024년까지 K리그1 3연패를 달성했던 울산은 4년 연속 우승에 도전한 2025시즌 10년 만에 파이널B로 추락하고 9위로 마치는 수모를 겪었습니다.전임 감독과의 결별 과정에서 잡음이 이어지며 여러모로 어수선했던 울산은 구단의 '레전드'인 김현석 감독을 선임해 프리시즌 동안 재정비에 구슬땀을 흘렸습니다.김 감독은 "감독 제안을 받았을 때 숨도 안 쉬고 바로 오케이를 했지만, 결정하고 난 다음에 그 부담감은 뭐 누구한테도 말할 수 없었다"고 털어놨습니다.이어 "당시 울산은 항공모함이 기울어 그 위에 실린 짐들이 다 쏟아진 형상이나 마찬가지였다"며 "이제 어느 정도 수평을 찾아가는 것 같다. 여기에 F-35 같은 전투기들만 올리면 다시 어마어마해질 것"이라고 말했습니다.김 감독은 앞서 아시아축구연맹(AFC) 챔피언스리그 엘리트(ACLE) 리그 스테이지 두 경기를 지휘했으나, 승리를 거두지 못하며 16강 진출에 실패했습니다.이에 대해 그는 "비록 두 경기였지만 우리가 하고자 하는 패턴 플레이나 전술적 움직임을 선수들이 70∼80％는 이해하고 경기를 치렀다는 점이 더 중요한 부분이고, 긍정적으로 평가한다"고 말했습니다.이제 본격적인 리그 개막을 앞둔 김 감독은 지도자와 행정가를 거치며 차근차근 밟아온 본인의 커리어가 팀 재건에 큰 자산이 될 것이라는 자신감도 내비쳤습니다.2000년 일본 베르디 가와사키 임대를 제외하고 1990년부터 2003년까지 울산의 주축으로 맹활약한 김 감독은 은퇴 후 강릉중앙고, 울산대, K리그2 충남아산, 전남 드래곤즈 지휘봉을 잡아 현장 경험을 쌓았습니다.그는 "국내에 고등학교 감독부터 차례로 단계를 밟아온 감독은 아마 우리나라에 저밖에 없을 것"이라며 "선수들이 성장하는 과정을 잘 알고 있다는 점이 지도자로서 정말 큰 경험이고 자산이라고 생각한다"고 말했습니다.한편 울산은 최근 두 시즌 동안 핵심 미드필더로 활약했던 고승범을 친정팀 수원 삼성으로 보내며 팬들의 우려를 사기도 했습니다.울산은 고승범을 보내는 대신 신예 미드필더 이민혁과 박우진을 데려오는 1대2 트레이드를 단행했습니다.김 감독은 "저는 오히려 스쿼드 변화를 긍정적으로 본다"며 "고승범은 워낙 좋은 선수라 잔류를 설득해봤지만, 아쉽게 됐다"고 전했습니다.그러면서도 "팀에 젊은 피를 수혈하는 것이 맞는다고 본다. 젊은 선수들이 오히려 더 좋은 시너지를 내고 분위기에 기름을 붓는 역할을 해줄 것"이라고 기대감을 드러냈습니다.(사진=연합뉴스)