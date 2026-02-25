"다시 살 용기"…남친 방화로 집 잃자 경찰이 지원한 300만 원

▲ 경찰청

경찰청은 2년간 일상 회복에 어려움을 겪는 범죄 피해자 2천112명에게 총 32억 1천28만 원을 지원했다고 오늘(25일) 밝혔습니다.2024년 업무협약을 맺은 신한금융희망재단, 행정안전부와 함께 진행된 사업으로 피해자에 생계·의료·주거·교육비 등이 지원됐습니다.구체적 사례도 공개됐습니다.A 씨는 이별 통보를 받고 분노한 남자친구가 불을 질러 살던 집이 전소됐습니다.이후 지인 주택에서 하숙 생활을 하던 A 씨에 긴급 주거·생계비 300만 원이 지원됐습니다.그는 "내가 불타 죽을 수 있었다는 공포로 인해 잠도 잘 수 없었고 일도 할 수 없었다"며 "여러 기관이 도와준 덕분에 다시 살아갈 용기가 생겼다"고 말했습니다.청각장애인 B 씨는 남자친구에 성폭력, 불법촬영, 폭행 등을 당한 뒤 자해·자살 기도까지 할 정도로 정신적 고통에 내몰렸습니다.심리·치료·생계비 300만 원을 받은 B 씨는 "내가 죽더라도 가해자는 벌 받게 하고 죽자는 마음으로 경찰을 찾아갔는데 도움을 받게 될 줄은 몰랐다"고 털어놨습니다.다시 살아갈 희망이 생겼다는 B 씨는 최근 직장으로 복귀했습니다.운전자 없이 도로를 미끄러지던 화물차를 세우려다 하반신 마비 위기에 놓인 60대 남성 C씨엔 신한금융희망재단과 경찰청이 먼저 나서 치료비를 지원했습니다.피해자 발굴 및 지원을 위해 힘쓴 우수 경찰관 5명과 사회복지사 5명에게는 행안부 장관·경찰청장 표창 등이 수여됐습니다.신한금융희망재단 관계자는 "올해도 범죄 피해 등으로 생계가 곤란한 2천 가구를 대상으로 30억 원 지원을 목표로 사업을 확대하겠다"고 말했습니다.경찰청도 피해자 지원을 위한 민관 협력을 계속 확대하겠다고 밝혔습니다.(사진=연합뉴스TV 제공, 연합뉴스)