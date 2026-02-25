'응애∼' 15년 만에 최대폭 증가…합계출산율 0.8명대 회복

▲ 신생아

지난해 아기 첫 울음 소리가 2년 연속 증가하며 합계출산율이 4년 만에 0.8명대를 회복했습니다.지난해 출생아 수는 약 25만 5천 명으로 전년 보다 1만 6천 명 증가하면서 2010년 이후 가장 가파른 증가세를 보였습니다.출생아보다 사망자가 더 많은 상태가 이어지면서 전체 인구는 6년째 감소했습니다.국가데이터처가 오늘(25일) 발표한 '2025년 인구동향조사 출생·사망통계(잠정)'를 보면 지난해 출생아 수는 25만 4천500명으로 전년대비 1만 6천100명(6.8%) 늘었습니다.2024년(8천300명)에 이어 2년 연속 증가했습니다.증가율 기준으론 2007년(10.0%) 이후 가장 높고, 증가 규모 기준으론 2010년(2만 5천 명) 이후 최대입니다.출생아는 2015년 43만 8천420명에서 2016년 40만 6천243명으로 3만 2천여 명 줄어든 이래 2023년까지 8년 연속 감소했습니다.2017년 35만 7천771명으로 30만 명대로 떨어졌고, 2020년부터는 20만 명대로 주저앉아서 2023년엔 23만 28명까지 내려갔습니다.지난해 '합계출산율'은 0.75명에서 0.80명으로 0.05명 늘었습니다.작년 합계출산율은 2021년(0.81명) 이후 4년 만에 가장 높은 수준입니다.출생아 증가는 혼인·주출산 연령 인구 증가, 출산 인식 변화의 영향으로 분석됩니다.박현정 데이터처 인구동향과장은 "2022년 8월 이후에 8개월간, 2024년 4월 이후 작년 12월까지 혼인이 누적해 증가한 점이 주효했다"며 "주출산 연령대인 30대 초반 인구가 2021년부터 증가한 영향도 있다"고 분석했습니다.이어 "출산에 관한 인식의 변화도 있었다"며 "2년마다 하는 사회조사에서 결혼 후 출산에 관한 긍정 답변이 2024년에 2년 전에 비해 3.1%포인트(p) 늘었고, 비혼 출산 의사도 2.5%p 증가했다"고 덧붙였습니다.연령별 출산율(여성 인구 1천 명당 출생아 수)은 20대 초반 이상에서 모두 늘었습니다.30대 초반이 73.2명으로 가장 높았고, 30대 후반이 52.0명, 20대 후반이 21.3명 순으로 나타났습니다.여성의 평균 출산연령은 첫째아 33.2세, 둘째아 34.7세, 셋째아 35.8세였습니다.각각 전년보다 0.1·0.2·0.3세 상승했습니다.전체 인구는 작년 10만 8천900명 줄었습니다.6년 연속으로 자연 감소했습니다.출생아 수가 사망자보다 적은 탓입니다.(사진=연합뉴스)