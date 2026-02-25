빗길·산악도 거뜬한 고성능 '강아지 로봇'…중국 유니트리 공개

▲ 유니트리 네 발 로봇 'As2'

중국 로봇 선두 주자인 유니트리(宇樹科技·위수커지)가 고성능 네 발 로봇을 공개하며 산업·재난 대응 분야 공략에 나섰습니다.유니트리는 24일 자사 소셜미디어를 통해 '유니트리 As2, 당신의 동반자'라는 제목의 57초 분량 영상을 공개했습니다.영상에는 강아지처럼 민첩하게 뛰는 네 발 로봇의 다양한 활동 장면이 담겼습니다.As2라는 이름의 네 발 로봇이 사람과 나란히 달리는 '러닝메이트'로 등장합니다.회사 측은 대용량 배터리를 탑재해 별도 충전 없이 최대 4시간 연속 운용이 가능하다고 설명했습니다.또 최대 15㎏ 짐을 싣고도 장거리 이동이 가능하며 13㎞ 이상 주행할 수 있다고 소개했습니다.영상에서는 경사 약 40도에 달하는 언덕을 빠르게 내려오고 사람과 함께 등산하거나 테니스 치는 장면도 연출됐습니다.얕은 하천을 건너고 빗속을 달리는 모습도 담겼습니다.방수 설계를 적용해 우천 환경에서도 안정적으로 작동한다는 점을 강조한 것입니다.눈 쌓인 언덕길을 오르는 장면을 통해서는 복잡한 지형과 악천후 속에서도 기동성이 유지된다고 소개했습니다.기계적 강성도 부각됐습니다.로봇 자체 무게는 약 18㎏이지만 체중 100㎏이 넘는 성인이 올라타더라도 균형을 유지하는 장면이 포함됐습니다.As2의 최고 속도는 시속 약 18㎞ 이상으로, 기존 네 발 로봇 대비 빠른 기동성을 구현했다는 평가입니다.또 동적 균형 제어 기술을 적용해 외부 충격이나 불규칙 지면에서도 자세를 빠르게 회복할 수 있도록 설계됐다고 회사 측은 설명했습니다.유니트리는 "산을 오르고 물가를 건너는 등 복잡한 환경에서도 안정적으로 작동한다"며 "사람의 일상과 산업 현장을 보조하는 동반자가 될 것"이라고 강조했습니다.업계에서는 이번 As2 공개가 단순 시연용을 넘어 고성능 산업용 로봇 시장에서 경쟁력을 본격적으로 확대하려는 신호로 보고 있습니다.재난 구조, 산악 수색 등 사람의 접근이 어려운 환경에서 활용할 수 있다는 설명입니다.중국 네티즌들은 소셜미디어에 '이 로봇을 119 구조대에 배치하면 좋겠다'라거나 '과학기술이 사람의 삶을 빠르게 바꾸고 있다'는 반응이 이어졌습니다.(사진=유티트리 소셜미디어 캡처, 연합뉴스)