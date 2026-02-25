[날씨] 낮 포근하지만 일교차 유의…건조특보 확대

오늘(25일)은 봄에 한 발짝 다가섭니다.



대부분 지역의 낮 기온 15도 안팎까지 오르면서 포근하겠습니다.



다만 아침과의 일교차가 10도 이상 크게 벌어지는 곳들이 많겠습니다.



옷차림에 신경 써주셔야겠습니다.



수도권과 강원 지역을 중심으로 건조주의보가 내려져 있고요.



인천과 파주 등 건조특보는 더욱 확대되고 있습니다.



당분간 동풍 계열의 바람이 불어 들면서 특보는 더욱 늘어날 가능성이 큽니다.



화재 사고 각별히 유의해 주셔야겠습니다.



현재 위성 영상 보시면요.



전국 하늘 대체로 맑게 드러나 있습니다.



점차 기온이 오르면서 안개는 모두 해소됐습니다.



날은 포근해지지만 대기의 흐름은 원활해지면서 먼지에 대한 걱정은 없겠습니다.



오늘 강원 북부 동해안 지역에는 1mm 미만의 약한 비가 내리겠고요.



제주 지역은 내일까지 5mm 안팎의 비가 오겠습니다.



지역별 낮 기온 자세히 살펴보시면 전주와 광주의 낮 최고 기온 16도, 대전과 부산은 14도까지 오르겠습니다.



밤에는 기온이 다시 떨어지면서 도로 곳곳에 빙판길이 생기거나 살얼음이 나타나는 곳 있겠습니다.



안전사고 유의해 주셔야겠습니다.



당분간 일교차는 크게 벌어지겠고요.



금요일에는 영동과 충청 이남, 제주 지역에 비나 눈이 오겠습니다.



(안수진 기상캐스터)