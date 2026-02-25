뉴스
댓글 0 공유 글자크기 인쇄 0

'엇박자' 우려에 "기우"…"정부 지원에 부족함 없다"

강민우 기자
작성 2026.02.25 12:20 조회수
PIP 닫기
<앵커>

이재명 대통령이 최근 여당과 청와대 간 엇박자가 있는 게 아니냐는 일각의 우려에 "과도한 걱정"이라며, "민주당은 최선을 다해 잘하고 있다"며 선을 그었습니다. 농지 매각명령에 공산당을 운운하는 건, 농사를 짓는 사람만 농지를 가진다는 경자유전 원칙을 이해하지 못한 거라고도 지적했습니다.

강민우 기자의 보도입니다.

<기자>

이재명 대통령이 오늘(25일) 아침, 자신의 SNS에 여당인 민주당이 청와대를 제대로 지원하지 못하고 당·청간 엇박자가 노출되는 등 대통령이 '뒷전'이 됐다는 내용의 기사를 공유하며, "과도한 걱정을 '기우'라 한다"고 적었습니다.

당은 당의 일을, 청와대는 청와대의 일을 잘하면 되는 것이라며, 대통령은 뒷전이 된 일이 없고 그렇게 느낀 적이 없다고 반박한 겁니다.

"민주당은 야당의 극한투쟁 등 여러 장애에도 불구하고 국민이 맡긴 일을 최선을 다해 잘하고 있다"며, "개혁 입법은 물론 정부 지원에도 부족함이 전혀 없다"고 추켜세웠습니다.

이 대통령이 SNS에 당·청 갈등 관련 언급을 꺼낸 건 이번이 처음입니다.

이 대통령은 어제 국무회의에서 농지까지 투기 대상이 됐다며, 허위 농지의 경우 강제 매각 명령을 내리는 방안도 검토해 보라고 지시했는데,

[이재명 대통령/국무회의 (어제) : 농사짓는다고 사 가지고 방치해 놓은 거는 이제 매각, 강제 매각 명령 받는다.]

이에 대한 일각의 비판을 정면 반박하기도 했습니다.

이 대통령은 농지 매각 명령 지시를 두고 '공산당' 운운하는 분들이 있다며, 농사짓는 사람만 농지를 갖게 하는 '경자유전' 원칙을 이해하지 못한 거라 지적했습니다.

특히, 경자유전 원칙을 헌법에 명시하고, 농사짓지 않는 지주의 땅을 농민에게 분배하며 경제 발전 토대를 닦은 게 바로 이승만 전 대통령이라면서, 그를 빨갱이, 공산주의자라 하지는 않는다고도 언급했습니다.

(영상취재 : 정상보·김세경·윤 형, 영상편집 : 오영택)
Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
NAVER에서 SBS NEWS를 구독해주세요
강민우 기자 사진
강민우 기자페이지 바로가기
    SBS 연예뉴스 가십보단 팩트를, 재미있지만 품격있게!

    이 시각 인기기사

    많이 본 뉴스

    스브스프리미엄

    스브스프리미엄이란?
      스브스프리미엄더 보기
      페이지 최상단으로 가기

      댓글

      방금 달린 댓글
      댓글 작성
      첫 번째 댓글을 남겨주세요.
      0 / 300
      • 최신순
      • 공감순
      • 비공감순
      매너봇 이미지
      매너봇이 작동 중입니다.

      댓글 ∙ 답글 수 0
      • 최신순
      • 공감순
      • 비공감순
      매너봇 이미지
      매너봇이 작동 중입니다.
      SBS 정보
      • SBS
      • 기사 관련문의 : 02-2061-0006
      • 뉴스 기사제보 : 02-2113-6000
      • Email : sbs8news@sbs.co.kr
      • 대표이사 : 방문신
      • 편집 책임자 : 김수형
      SBSi 정보

      Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지