'엇박자' 우려에 "기우"…"정부 지원에 부족함 없다"

<앵커>



이재명 대통령이 최근 여당과 청와대 간 엇박자가 있는 게 아니냐는 일각의 우려에 "과도한 걱정"이라며, "민주당은 최선을 다해 잘하고 있다"며 선을 그었습니다. 농지 매각명령에 공산당을 운운하는 건, 농사를 짓는 사람만 농지를 가진다는 경자유전 원칙을 이해하지 못한 거라고도 지적했습니다.



강민우 기자의 보도입니다.



<기자>



이재명 대통령이 오늘(25일) 아침, 자신의 SNS에 여당인 민주당이 청와대를 제대로 지원하지 못하고 당·청간 엇박자가 노출되는 등 대통령이 '뒷전'이 됐다는 내용의 기사를 공유하며, "과도한 걱정을 '기우'라 한다"고 적었습니다.



당은 당의 일을, 청와대는 청와대의 일을 잘하면 되는 것이라며, 대통령은 뒷전이 된 일이 없고 그렇게 느낀 적이 없다고 반박한 겁니다.



"민주당은 야당의 극한투쟁 등 여러 장애에도 불구하고 국민이 맡긴 일을 최선을 다해 잘하고 있다"며, "개혁 입법은 물론 정부 지원에도 부족함이 전혀 없다"고 추켜세웠습니다.



이 대통령이 SNS에 당·청 갈등 관련 언급을 꺼낸 건 이번이 처음입니다.



이 대통령은 어제 국무회의에서 농지까지 투기 대상이 됐다며, 허위 농지의 경우 강제 매각 명령을 내리는 방안도 검토해 보라고 지시했는데,



[이재명 대통령/국무회의 (어제) : 농사짓는다고 사 가지고 방치해 놓은 거는 이제 매각, 강제 매각 명령 받는다.]



이에 대한 일각의 비판을 정면 반박하기도 했습니다.



이 대통령은 농지 매각 명령 지시를 두고 '공산당' 운운하는 분들이 있다며, 농사짓는 사람만 농지를 갖게 하는 '경자유전' 원칙을 이해하지 못한 거라 지적했습니다.



특히, 경자유전 원칙을 헌법에 명시하고, 농사짓지 않는 지주의 땅을 농민에게 분배하며 경제 발전 토대를 닦은 게 바로 이승만 전 대통령이라면서, 그를 빨갱이, 공산주의자라 하지는 않는다고도 언급했습니다.



