3D 지도 위 걷고, 선거판 한복판에… SBS 8뉴스 미래 기술 'AI-XR' 도입한다

앞으로 SBS 8뉴스에서는 앵커가 재난 현장이나 선거 격전지 한복판에 직접 들어간 것처럼 뉴스를 생생하게 전달하게 됩니다.



SBS가 국내 방송 사상 처음으로 메인 뉴스인 8뉴스에 확장현실인 'AI-XR 스튜디오' 시스템을 전면 도입합니다.



단발성 특집이 아니라 매일 방송하는 뉴스에 고도화된 AI-XR 기술을 상시 적용하는 것은 이번이 국내 첫 사례입니다.



해당 시스템은 다음 달 3일 봄 개편을 맞아 대대적으로 바뀐 비주얼과 함께 시청자를 찾아갈 예정입니다.



새로운 공간 확장의 핵심에는 '가우시안 스플래팅'이라는 차세대 AI 공간 복원 기술이 자리 잡고 있습니다.



기존에는 3D 그래픽을 수작업으로 만들어 시간이 오래 걸렸지만 이 기술은 현장에서 촬영한 영상을 AI가 즉시 3D 데이터로 변환해 줍니다.



덕분에 서울시청 광장과 같은 실제 현장을 스튜디오 안에 현실과 똑같은 디지털 트윈으로 완벽하게 구현할 수 있게 됐습니다.



평면적인 스튜디오를 벗어나 앵커가 데이터가 솟아오르는 지도 위를 걷는 등 한층 입체적인 스토리텔링이 가능해졌습니다.



양윤석 SBS 보도본부장은 단순히 화려한 볼거리를 넘어 어려운 내용이나 복잡한 데이터를 직관적으로 쉽게 이해할 수 있도록 돕는 저널리즘의 시각적 혁신을 통해 시청자 여러분께 새로운 경험을 선사하겠다고 강조했습니다.



새로워진 뉴스에 맞춰 날씨와 스포츠 등 주요 코너 역시 미국 전문 채널 수준의 고품질 그래픽을 선보일 전망입니다.