정동영 "남북 모두에 새로운 정세 필요…적대, 아무짝에 쓸모없어"

▲ 정동영 통일부 장관

정동영 통일부 장관은 "남북 모두에 지금은 새로운 정세가 필요한 시점"이라며 적대와 대결이 아닌 평화와 공동 성장을 중심에 둔 새로운 환경 조성이 필요하다고 강조했습니다.정 장관은 오늘(25일) '2026년 통일부 정책자문위원회 전체회의' 인사에서 "올해는 남북 모두에 관건적 시기"라면서 이렇게 말했습니다.정 장관은 "아무짝에도 쓸모없는 적대와 대결이 아닌 평화와 공동성장을 중심에 둔 새로운 환경 조성을 통해 남북 공동성장 동력을 마련해 나갈 시점"이라며 빠른 시일 내 단절된 소통 채널을 열길 기대한다고 했습니다.정 장관은 "북측이 발간한 조선말대사전에 따르면 적, 적국이란 이해관계가 근본적 대립돼 상대를 헤치려 하는 상대자라고 되어 있다"며 "한반도 평화 공존의 남북 이해관계는 일치한다"고 강조했습니다.정 장관은 19일부터 진행 중인 북한 노동당 대회에 대해서는 구체적 평가는 삼가한 채 "북측의 경제, 민생 중심 기조는 한반도 정세에 의미 있는 시사점을 던지고 있다고 생각한다"며 과거 "북한이 경제 개선을 우선 과제로 두었을 때 남북, 북미 긴장이 완화되고 대화와 협력의 공간이 넓어졌다"고 말했습니다.자문위원장을 맡은 양문수 북한대학원대학교 교수는 "정부의 정책 방향을 적극 지지하면서 지원, 조력, 조언하는 것이 역할"이 될 것이라면서 "비판을 위한 비판에 그치는 것이 아니라 애정 어린 비판과 대안 모색을 위한 비판이 필요하다"고 강조했습니다.(사진=연합뉴스)