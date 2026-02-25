유재석→이성민 '풍향고2', 또 터졌다…조회수·시청률·굿즈 모두 압도적 화제성

이미지 확대하기

웹 예능 '핑계고'의 스핀오프 콘텐츠 '풍향고2'가 압도적인 화제성 속에 성공적으로 마무리됐다.유튜브 채널 '뜬뜬'에서 5주간 총 5편이 공개된 '풍향고2'는 '노 예약, 노 어플, 노 계획'이라는 콘셉트 아래 유재석, 이성민, 지석진, 양세찬의 즉흥 여행기를 담은 웹 예능이다. 오스트리아 빈과 헝가리 부다페스트를 아우른 네 사람은 예측 불가한 상황 속에서 펼쳐지는 리얼한 여행기로 웃음과 공감을 다 잡았다. 특히, '풍향고2'는 평균 러닝타임 약 110분에 달하는 롱폼 콘텐츠임에도 전편 누적 조회수 3560만 뷰(24일 기준)를 넘기며 높은 화제성을 입증했다.점차 서로에게 스며드는 네 사람의 케미스트리에 시청자 반응 역시 뜨거웠다. "한 달 동안 덕분에 많이 웃었다", "갈수록 친해져서 나오는 케미스트리가 또 하나의 관전 포인트다", "꾸밈없는 매력에 같이 여행하는 기분이 들었다", "네 멤버의 티키타카가 완벽하다. 또 보고 싶은 조합이다" 등 호평이 쏟아졌다.이번 시즌은 처음으로 ENA 채널을 통해 TV 편성이 이뤄진 가운데, 시청률 측면에서도 좋은 성과를 거뒀다. '풍향고2'는 본격적인 여행이 시작된 이후 2049 타깃 시청률 1% 이상, 전국 가구 시청률 평균 2%(닐슨코리아 기준)를 지속적으로 상회하며, 회차를 거듭할수록 꾸준히 우상향 곡선을 그리는 화제성을 입증했다. 이는 편성 전 동일 시간대 평균 대비 약 3배 상승한 수치로, '풍향고2'의 높은 화제성이 시청률로 이어졌음을 보여준다.마플샵을 통해 공개된 '풍향고2' 공식 굿즈의 인기도 상당하다. 국내뿐 아니라 미국, 일본 등 해외 국가에서도 구매 요청이 쇄도하고 있다. '풍향고2' 공식 굿즈인 후드티, 볼캡, 구름장수 인형 키링, 구름장수 러기지택 등은 출시 1일 만에 완판 행렬을 이어갔다. 열띤 관심에 힘입어 후드티와 볼캡의 경우 추가 예약 판매를 진행 중이다.[사진='풍향고2'](SBS연예뉴스 강선애 기자)