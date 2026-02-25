합수본, '통일교 금품 의혹' 김규환 전 의원 피의자 신분 소환

▲ 김규환 전 미래통합당 의원이 통일교 관련 정교유착 의혹 수사를 받기 위해 25일 서울 서초구 서울고검으로 출석하면서 취재진 질의에 답하고 있다.

정교 유착 의혹을 수사하는 검경 합동수사본부가 통일교의 정치인 금품 로비 의혹과 관련해 김규환 전 미래통합당 의원을 소환했습니다.합수본은 오늘(25일) 오전 10시부터 김 전 의원을 정치자금법 위반 피의자 신분으로 불러 조사하고 있습니다.김 전 의원은 이날 조사에 출석하면서 "2020년 3월 총선에서 컷오프됐고 불출마 선언도 했다. 불출마 선언한 사람에게 4월 총선에 쓰라며 돈을 줬다는 것이 상식적으로 맞지 않는다"며 혐의를 전면 부인했습니다.또 "통일교가 돈을 줄 이유가 없고 천정궁은 저와 같은 사람이 갈 수 있는 곳도 아니다. 공천 헌금도 주지 않는데 어떻게 선거에 쓰라며 돈을 주겠느냐"며 "윤영호 (전 통일교 세계본부장), 한학자 총재는 만날 수 있는 사람이 아니다"라고 밝혔습니다.김 전 의원은 지난 2020년 21대 총선을 앞두고 경기 가평 천정궁을 찾아 한 총재와 윤영호 전 통일교 세계본부장이 '총선을 위해 잘 사용하라'며 건넨 상자에 든 현금 3천만 원을 수수한 혐의를 받습니다.당시 통일교가 숙원 사업이었던 한일 해저터널과 관련한 로비 창구로 이용하기 위해 국회 산업통상자원중소벤처기업위원회 소속이었던 김 전 의원에게 금품을 건넸다는 겁니다.통일교가 설립한 세계평화국회의원연합(IAPP)이 2020년 세계본부에 김 전 의원에 대한 고문 수수료 명목으로 1,400만 원의 예산을 요청한 내역이 담긴 문건도 앞서 발견됐습니다.합수본은 윤 전 본부장이 지난 2018∼2020년 김 전 의원을 비롯해 더불어민주당 전재수 의원, 임종성 전 의원 등에게 수천만 원 상당의 금품을 전달했다는 의혹을 수사하고 있습니다.합수본은 이와 관련해 지난 11일과 어제(24일) 두 차례 임 전 의원을 피의자 신분으로 불러 조사했습니다.의혹에 연루된 3명의 의원 가운데 현재까지 전 의원만 조사가 이뤄지지 않았습니다.(사진=연합뉴스)