'음식 꺼내는데 바퀴벌레가'…배달 음식 민원, 2년 새 두배 증가

▲ 배달 오토바이 (위 사진은 기사 내용과 관련이 없습니다.)

정부에 접수된 배달 음식 관련 민원이 2년 새 두 배 가까이 증가한 것으로 집계됐습니다.국민권익위원회는 2022년 2월부터 지난 달까지 국민신문고, 지방정부 민원창구 등에 접수된 민원 9천46건을 분석한 결과 이같이 나타났다고 오늘(25일) 밝혔습니다.연도별 배달 음식 민원은 2023년 월평균 189건, 2024년 219건, 작년 354건으로 계속 늘면서 2년 사이 1.9 배로 증가했습니다.민원 유형은 배달 전문음식점에 대한 위생 점검을 요구하거나 부적절한 음식 포장 용기를 사용하는 것에 대한 불만 제기, 허위 광고나 원산지 위반을 신고하는 내용이 다수를 차지했습니다.권익위는 '음식을 수령하러 매장에 도착했는데 주방 안에서 담배 냄새가 많이 났다'는 배달 기사의 민원, '음식을 꺼내는 순간 안에서 바퀴벌레가 나왔다'는 고객의 신고 등을 사례로 공개했습니다.권익위는 민원 주의보를 발령하고 관계기관에 위생관리 강화 등 개선 방향을 제시했다고 밝혔습니다.(사진=연합뉴스)