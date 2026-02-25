뉴스
댓글 0 공유 글자크기 인쇄 0

'음식 꺼내는데 바퀴벌레가'…배달 음식 민원, 2년 새 두배 증가

유영규 기자
작성 2026.02.25 10:18 조회수
'음식 꺼내는데 바퀴벌레가'…배달 음식 민원, 2년 새 두배 증가
▲ 배달 오토바이 (위 사진은 기사 내용과 관련이 없습니다.)

정부에 접수된 배달 음식 관련 민원이 2년 새 두 배 가까이 증가한 것으로 집계됐습니다.

국민권익위원회는 2022년 2월부터 지난 달까지 국민신문고, 지방정부 민원창구 등에 접수된 민원 9천46건을 분석한 결과 이같이 나타났다고 오늘(25일) 밝혔습니다.

연도별 배달 음식 민원은 2023년 월평균 189건, 2024년 219건, 작년 354건으로 계속 늘면서 2년 사이 1.9 배로 증가했습니다.

민원 유형은 배달 전문음식점에 대한 위생 점검을 요구하거나 부적절한 음식 포장 용기를 사용하는 것에 대한 불만 제기, 허위 광고나 원산지 위반을 신고하는 내용이 다수를 차지했습니다.

권익위는 '음식을 수령하러 매장에 도착했는데 주방 안에서 담배 냄새가 많이 났다'는 배달 기사의 민원, '음식을 꺼내는 순간 안에서 바퀴벌레가 나왔다'는 고객의 신고 등을 사례로 공개했습니다.

권익위는 민원 주의보를 발령하고 관계기관에 위생관리 강화 등 개선 방향을 제시했다고 밝혔습니다.

(사진=연합뉴스)
Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
귀에 빡!종원
유영규 기자 사진
유영규 기자페이지 바로가기
    SBS 연예뉴스 가십보단 팩트를, 재미있지만 품격있게!

    이 시각 인기기사

    많이 본 뉴스

    스브스프리미엄

    스브스프리미엄이란?
      스브스프리미엄더 보기
      페이지 최상단으로 가기

      댓글

      방금 달린 댓글
      댓글 작성
      첫 번째 댓글을 남겨주세요.
      0 / 300
      • 최신순
      • 공감순
      • 비공감순
      매너봇 이미지
      매너봇이 작동 중입니다.

      댓글 ∙ 답글 수 0
      • 최신순
      • 공감순
      • 비공감순
      매너봇 이미지
      매너봇이 작동 중입니다.
      SBS 정보
      • SBS
      • 기사 관련문의 : 02-2061-0006
      • 뉴스 기사제보 : 02-2113-6000
      • Email : sbs8news@sbs.co.kr
      • 대표이사 : 방문신
      • 편집 책임자 : 김수형
      SBSi 정보

      Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지