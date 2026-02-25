뉴스
댓글 0 공유 글자크기 인쇄 0

"나무 쓰러지고 외벽 떨어지고"…한밤 중 제주 강풍 피해 이어져

유영규 기자
작성 2026.02.25 10:07 조회수
"나무 쓰러지고 외벽 떨어지고"…한밤 중 제주 강풍 피해 이어져
▲ 제주 강풍에 떨어져 나간 외벽

한밤 중부터 새벽까지 제주에 강풍으로 인한 피해가 잇따라 발생했습니다.

오늘(25일) 제주도소방안전본부에 따르면 오늘 새벽 0시 23분 제주 서귀포시 동홍동의 한 다세대주택 외벽 타일이 강풍에 떨어져 나갔다는 신고가 접수돼 안전조치가 이뤄졌습니다.

또 24일 밤 9시 21분과 25일 오전 5시 36분 서귀포시 남원읍의 한 도로변 가로수가 연이어 쓰러졌다는 신고가 접수돼 안전조치가 이뤄지는 등 24일부터 25일 새벽까지 3건의 신고가 접수됐습니다.

제주지방기상청은 제주 동부에 강풍주의보가 발효 중이며 오늘 밤까지 순간풍속 초속 20ｍ 이상의 매우 강한 바람이 불고, 동부를 제외한 다른 지역에서도 순간풍속 초속 15ｍ 안팎의 강한 바람이 불겠다고 예보했습니다.

해상에는 풍랑특보가 내려진 가운데 제주도 서부앞바다는 오늘 밤까지, 그 밖의 해상은 26일 밤까지 바람이 초속 9∼18ｍ로 매우 강하게 불고 물결은 1.5∼4.0ｍ로 매우 높게 일겠다고 기상청은 예보했습니다.

기상청은 "강풍으로 인해 간판, 비닐하우스, 현수막, 나무 등 시설물 피해가 예상된다"며 "보행자와 교통안전에 각별히 유의해야 한다"고 당부했습니다.

(사진=제주도소방안전본부 제공, 연합뉴스)
Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
귀에 빡!종원
유영규 기자 사진
유영규 기자페이지 바로가기
    SBS 연예뉴스 가십보단 팩트를, 재미있지만 품격있게!

    이 시각 인기기사

    많이 본 뉴스

    스브스프리미엄

    스브스프리미엄이란?
      스브스프리미엄더 보기
      페이지 최상단으로 가기

      댓글

      방금 달린 댓글
      댓글 작성
      첫 번째 댓글을 남겨주세요.
      0 / 300
      • 최신순
      • 공감순
      • 비공감순
      매너봇 이미지
      매너봇이 작동 중입니다.

      댓글 ∙ 답글 수 0
      • 최신순
      • 공감순
      • 비공감순
      매너봇 이미지
      매너봇이 작동 중입니다.
      SBS 정보
      • SBS
      • 기사 관련문의 : 02-2061-0006
      • 뉴스 기사제보 : 02-2113-6000
      • Email : sbs8news@sbs.co.kr
      • 대표이사 : 방문신
      • 편집 책임자 : 김수형
      SBSi 정보

      Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지