미국 최대 은행 JP모건도 AI발 대규모 인력 재배치 계획

▲ 제이미 다이먼 JP모건 회장

미국 최대 은행인 JP모건체이스의 제이미 다이먼 최고경영자(CEO)는 인공지능(AI) 활용 확대에 대응해 "거대한 (직원) 재배치 계획을 갖고 있다"고 밝혔습니다.다이먼 CEO는 23일(현지시간) 열린 '회사 업데이트' 행사에서 이같이 밝힌 뒤 "AI로 인해 업무가 대체된 이들을 수용할 수 있도록 그 규모를 조금 더 확대해야 한다. 그들에게 다른 직무를 제공한다"고 덧붙였습니다.JP모건은 자사의 AI 포털에서 오픈AI와 앤트로픽의 AI 모델 등을 활용하고 있다고 미국 경제 매체 CNBC는 전했습니다.JP모건이 공개한 자료에 따르면 직원 수는 약 31만9천 명으로 지난 1년간 거의 변하지 않았습니다.다만 구성 측면에서 운영 부문과 지원 부문이 각각 4%, 2% 줄었습니다.반면 고객관리 및 수익 창출과 관련한 직무는 4% 늘었습니다.이는 기술을 활용해 운영 직원 1인당 처리 가능한 계좌 수를 최대 6% 늘리고, 부정거래 처리 비용을 단위당 11% 절감하고, 소프트웨어 엔지니어들의 업무 효율성을 10% 향상한 결과라고 설명했습니다.제레미 바넘 최고재무책임자(CFO)는 올해 생성형 AI 활용 사례를 두 배로 늘렸으며 고객 서비스와 기술 인력에 집중하고 있다고 밝혔습니다.(사진=게티이미지)