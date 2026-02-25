실외기 아래 수상한 현금…식당 주인 눈썰미로 보이스피싱 검거

▲ 양주경찰서

에어컨 실외기 아래 놓인 수상한 현금을 눈여겨본 식당 주인의 기지로 보이스피싱 수거책이 검거되고 피해를 막았습니다.경기 양주경찰서에 따르면 지난해 12월 30일 오후 5시쯤 양주시의 한 식당에서 주인 A 씨는 주차장 실시간 CCTV를 보다 수상한 상황을 목격했습니다.누군가와 전화 통화를 하던 할머니가 검은 봉투에 든 무언가를 실외기 아래에 두고 사라진 것입니다.마약 거래나 보이스피싱을 의심한 A 씨가 나가서 확인해 보니 봉투 안에 현금 1천400만 원이 들어있었습니다.112에 신고를 한 직후, 주차장에는 택시를 탄 수상한 인물이 나타났습니다.보이스피싱 수거책임을 직감한 A 씨는 출동 중인 경찰관과 상의하며 수상한 남성 B 씨에게 다가가 말을 걸어 시간을 끌기 시작했습니다.마침 식당 단골손님과 군인들이 도착했고 A 씨는 도움을 요청했습니다.이들은 함께 B 씨에게 다가가 휴대전화 연락 내역을 지우려는 B 씨를 붙잡았습니다.결국 B 씨는 체포됐고 피해 할머니는 돈을 잃지 않을 수 있었습니다.알고 보니 피해자는 동사무소 직원과 경찰을 사칭하는 보이스피싱 수법에 속은 것으로 파악됐습니다.보이스피싱 조직원들은 피해자에게 전화해 동사무소 직원을 사칭하며 "당신 조카가 주민등록증이랑 위임장을 가져왔는데 조카가 맞느냐?"고 물어봤습니다.피해자가 그런 조카가 없다고 답하니 바로 경찰관을 사칭한 조직원이 전화해 여러 이유를 대며 "개인정보 유출이 의심된다"며 "수사를 위해 현금이 필요하니 돈을 마련해 지정한 곳에 두라"고 지시했습니다.상식적으로 이해되지 않는 내용의 수법이지만, 팔순인 피해자는 경찰 등을 사칭한 전화에 속아 큰돈을 잃을뻔한 것으로 전해졌습니다.양주경찰서는 A 씨에 대한 감사장을 수여했습니다.(사진=연합뉴스)