사패산 터널서 발견된 100돈 금팔찌…두 달 만에 주인 찾아

▲ 금팔찌

지난해 12월 경기 의정부시 사패산 터널에서 발견된 1억원 상당의 금팔찌가 두 달 만에 주인을 찾았습니다.오늘(25일) 의정부경찰서에 따르면 경찰은 사패산 터널 안에서 발견된 100돈짜리 금팔찌(1억 원 상당)를 지난 19일 소유자인 30대 A 씨에게 반환했습니다.경찰은 지난해 12월 26일 터널 통신장비를 점검하던 직원으로부터 "터널 안에서 금팔찌를 주웠다"는 신고를 접수했습니다.경찰은 분실 신고 접수 여부와 범죄 관련성 등을 확인하고, 유실물 공고를 통해 소유자 확인에 나섰습니다.이후 공고를 본 A 씨가 경찰에 연락해 왔으며, 경찰은 A씨가 진술한 팔찌의 각인 내용과 서울 종로구 한 금은방의 판매 기록 등을 대조해 실제 소유자로 확인했습니다.A 씨는 "운전 중 말다툼 중 홧김에 창밖으로 팔찌를 던졌다"고 경찰에 진술한 것으로 알려졌습니다.유실물법에 따라 분실물 습득자에게는 물건 가액의 5∼20% 범위에서 사례금이 지급되며, 구체적인 액수는 분실자와 습득자가 협의해 정하게 됩니다.