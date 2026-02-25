코스피, '6천피 시대' 개막…장중 5,000 돌파 한 달 만 쾌거

▲ 코스피가 장중 6,000을 넘어선 25일 서울 중구 하나은행 본점 딜링룸에서 직원들이 세리머니를 펼치고 있다.

코스피가 오늘(25일) 사상 처음으로 장중 6,000선을 돌파했습니다.미국 기술주 강세가 대외 불안에도 거침없이 질주해온 국내 증시에 촉매제 역할을 했습니다.오늘 오전 9시 19분 현재 코스피는 전장보다 34.89포인트(0.58%) 상승한 6,004.53에 거래되고 있습니다.지수는 전장 대비 53.06포인트(0.89%) 오른 6,022.70으로 시작하며 개장과 동시에 '6천피'(코스피 6,000포인트)를 달성했습니다.이로써 지난 1월 22일 장중 5,019.54로 '5천피'을 넘어선 지 불과 한 달여 만에 1,000포인트 넘게 오르며 역사를 새로 썼습니다.서울 외환시장에서 달러 대비 원화 환율은 전날보다 0.9원 내린 1,441.6원에 개장했습니다.유가증권시장에서 외국인과 기관은 각각 5천287억 원, 3천143억 원을 순매도하고 있지만, 개인이 8천291억 원을 순매수하며 지수를 끌어올리는 중입니다.외국인은 코스피200선물시장에서도 2천956억 원 매도 우위입니다.간밤 뉴욕증시는 3대 주가지수가 모두 반등했습니다.24일(미국 동부시간) 뉴욕증권거래소(NYSE)에서 다우존스30산업평균지수는 전장보다 370.44포인트(0.76%) 오른 49,174.50에 거래를 마감했습니다.스탠더드앤드푸어스(S&P) 500지수는 전장보다 52.32포인트(0.77%) 상승한 6,890.07, 나스닥종합지수는 236.41포인트(1.04%) 뛴 22,863.68에 장을 마쳤습니다.인공지능(AI) 침공의 '선봉장'으로 여겨지던 앤트로픽이 일부 기술 기업들과 파트너십을 발표하면서 AI에 대체되기보다는 AI와 공존할 수 있을 것이라는 기대감이 주가를 띄웠습니다.국내 증시도 기술주를 중심으로 강세를 나타내며 '6천 피 시대'라는 새로운 역사를 열었습니다.삼성전자는 1.00% 오른 20만 2천 원, SK하이닉스는 0.30% 상승한 100만 8천 원에 거래 중입니다.이외 시가총액 상위종목 가운데 현대차(4.77%), 기아(10.92%), 두산에너빌리티(0.20%)는 오르고 있고, LG에너지솔루션(-0.73%), 삼성바이오로직스(-0.06%), 한화에어로스페이스(-2.18%)는 내리고 있습니다.업종별로는 건설(3.40%), 운송장비·부품(2.53%), 전기·전자(0.55%) 등은 상승하고 있고, 화학(-1.00%), 제약(-0.85^), 의료·정밀기기(-0.55%) 등은 떨어지고 있습니다.키움증권 한지영 연구원은 "최근 코스피는 미국발 역풍에도 고유의 상방 요인에 힘입어 전 세계 대장주 지위를 유지 중"이라며 "6,000을 넘어 그 이상의 지수 레벨업(상승)을 기대하는 분위기가 조성돼 있다"고 말했습니다.같은 시각 코스닥 지수는 전장보다 2.25포인트(0.19%) 내린 1,162.75입니다.지수는 전장 대비 9.27포인트(0.80%) 오른 1,174.27로 출발했으나 하락세로 돌아섰습니다.코스닥 시장에서 개인은 1천455억 원을 순매수하고 있는 반면에 외국인과 기관은 각각 1천112억 원, 269억 원 매도 우위입니다.(사진=연합뉴스)