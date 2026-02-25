수원시, 세계로 문 연다…'2026-2027 방문의 해' 선포

▲ '2026-2027 수원 방문의 해' 선포식

경기 수원시는 지난 24일 올해와 내년을 수원 방문의 해로 선포하고 연간 1천500만 명이 찾는 글로벌 관광도시로의 발돋움을 목표로 설정했습니다.이날 수원컨벤션센터에서 열린 '2026-2027 수원 방문의 해' 선포식에서 이재준 수원 시장은 "수원은 K-콘텐츠를 선도하고 한국 방문 관광객 2천만 명 시대를 견인할 역량이 충분한 도시"라고 강조했습니다.수원시는 수원화성 축성 230주년인 올해와 수원화성 유네스코 세계문화유산 지정 30주년인 내년을 맞아 방문의 해를 선포했습니다.슬로건은 '수원, 당신을 위한 관광도시(Suwon For You)'입니다.관광 콘텐츠 역량 강화, 메가 프로젝트로 관광객 유입, 맞춤형 행사와 이벤트 진행, 관광객 편의를 위한 관광수용태세 개선, 다양한 관광 상품 개발이 5대 추진 전략으로 K-컬처 기반의 드라마 촬영지 체험, 공공한옥마을 활성화, 영동시장 한복거리 특화, 경기인디뮤직 페스티벌 등이 추진될 예정입니다.수원시 관계자는 "세계 관광산업 콘퍼런스, 한중일 PD 포럼 등 국제행사를 성공적으로 개최하고 특화된 마이스 산업을 추진해 수원의 브랜드 가치를 높일 것"이라며 "수원화성 주요 동선의 관광 편의시설을 정비하고 안내판에 범용 디자인을 적용해 직관적인 관람 환경 조성도 이루겠다"고 말했습니다.(사진=수원시 제공, 연합뉴스)