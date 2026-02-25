거침없는 코스피에 ETF 몸값도 고공행진…순자산 374조

▲ 코스피가 장중 6,000을 넘어선 25일 서울 중구 하나은행 본점 딜링룸에서 직원들이 세리머니를 펼치고 있다.

'코스피 6,000 시대'에 들어선 국내 증시가 끝 모를 질주를 이어가면서 상장지수펀드(ETF) 시장도 순자산 370조 원대를 넘어 빠르게 불어나고 있습니다.오늘(25일) 금융정보업체 연합인포맥스에 따르면 국내 증시에 상장된 ETF 순자산 총액은 약 374조3천611억 원으로 집계됐습니다.ETF 시장은 국내 증시가 '불장'을 달리면서 지난달 6일 처음으로 300조 원을 돌파한 데 이어 약 한 달 뒤인 지난 4일 350조 원까지 뚫으며 급격히 불어났습니다.국내 ETF 시장은 2002년 10월 코스피200 지수를 토대로 한 상품 4종(순자산 총액 3천552억 원)이 출시되면서 첫발을 뗀 뒤 2023년 6월 순자산 100조 원, 2025년 6월 200조 원을 돌파한 뒤 그로부터 7개월여 만에 300조 원 선도 뚫었습니다.ETF 시장의 급격한 성장은 국장을 추종하는 종목이 주도했기에 가능했습니다.연초부터 순자산이 가장 많이 증가한 ETF 종목은 국내 최대 규모의 코스닥 관련 ETF(레버리지형 제외)인 'KODEX 코스닥150'였습니다.연초부터 5조6천억 원가량 넘게 불어났고 이 기간 증가율은 무려 342.1%에 달합니다.같은 기간 코스피200 지수를 추종하는 KODEX 200의 순자산도 엇비슷한 수준인 5조5천억 원 이상이 늘어났습니다.연초 이후 개인 투자자들이 가장 많이 사들인 ETF도 코스닥 종목이었습니다.개인 순매수 1위는 KODEX 코스닥150으로 3조 원을 훌쩍 넘었고, 그다음이 코스닥 지수를 2배로 추종하는 KODEX 코스닥150레버리지(약 1조7천억 원)였습니다.정부의 코스닥 활성화 정책 기대감에 힘입어 코스피보다 추가 상승 여력이 크다는 판단 아래 매수세가 대거 유입된 것으로 풀이됩니다.작년 한 해 개인 순매수 명단 1위를 차지했던 'TIGER 미국S&P500'은 3위(1조3천억 원)로 밀려났습니다.KODEX 200 순매수세도 1조2천억 원을 돌파해 4위에 올랐습니다.지난해에는 미국 증시를 추종하는 ETF 종목이 개인 투자자의 매수명단 상위권을 줄줄이 꿰찼지만, 해가 바뀌고는 국장 관련 종목이 석권했습니다.작년 개인 순매수 리스트를 보면 1위 TIGER 미국 S&P500(3조6천387억 원)에 이어 KODEX 미국S&P500(3위·1조7천866억 원), KODEX 미국나스닥100(4위·1조5천315억 원) 등이 이름을 올렸습니다.현재 기준 순자산이 제일 많은 종목은 KODEX 200으로 오늘로 18조 원 선을 넘어섰습니다.그 다음으로 미국 대표지수인 S&P500에 투자하는 TIGER 미국S&P500이 약 14조6천억 원의 순자산을 나타냈습니다.작년 말까지만 해도 국내 ETF 중 순자산이 가장 많았던 TIGER 미국S&P500은 지난달 28일 KODEX 200에 왕좌를 내줬습니다.이후 두 상품의 순자산 격차는 점차 확대됐습니다.이 밖에도 KODEX CD금리액티브(합성), KODEX 미국S&P500, TIGER 미국나스닥100 등이 순자산 약 8조 원대 규모로 집계돼 상위권에 올랐습니다.운용사별로는 삼성자산운용이 순자산 151조 원 규모로 40%에 가까운 점유율을 차지하고 있습니다.이어 미래에셋자산운용이 118조 원 순자산을 기록했습니다.한국투자신탁운용(30조)과 KB자산운용(25조)은 3, 4위 쟁탈전을 벌이고 있습니다.신한자산운용(15조)에 이어 한화자산운용도 오늘 기준 순자산 11조 원을 넘어서면서 '10조 원 클럽'에 입성했습니다.(사진=연합뉴스)