미국, 서안지구서 첫 영사 서비스…이스라엘 "환영"

▲ 서안지구의 이스라엘 군용 차량

미국이 요르단강 서안의 이스라엘 정착촌에서 처음으로 영사 업무를 시작합니다.이스라엘의 정착촌 확대 추진에 중동을 비롯한 국제사회가 비판을 쏟아내는 가운데 발표된 조치여서, 미국이 이스라엘을 간접 지지한 게 아니냐는 해석도 나옵니다.로이터·AP통신 등에 따르면 예루살렘 주재 미국대사관은 24일(현지시간) 소셜미디어 엑스(X·옛 트위터) 게시물을 통해 "영사업무 담당관들이 오는 27일 에프라트에서 통상적인 여권 서비스를 제공할 것"이라고 밝혔습니다.에프라트는 베들레헴 남쪽의 정착촌입니다.대사관은 향후 몇 달 안에 베이타르 일리트를 비롯한 다른 이스라엘 정착촌에서도 비슷한 영사 서비스를 제공할 계획이라며 "모든 미국인에게 다가가기 위한 노력"이라고 설명했습니다.서안지구에는 미국-이스라엘 복수 국적자가 수만 명 거주하는 것으로 추정되고 있습니다.이러한 움직임은 이스라엘 정착촌 문제에 과거 정부보다 훨씬 더 친화적인 도널드 트럼프 미국 행정부의 정책 전환이 계속되고 있음을 보여준다고 AP는 분석했습니다.트럼프 대통령은 이스라엘의 서안지구 병합에 반대한다고 언급한 바 있지만, 정착 행위를 막기 위한 어떠한 조치도 취하지 않았다고 로이터는 지적했습니다.이스라엘 외무부는 엑스에 "예루살렘 미국 대사관의 영사 서비스 확대라는 역사적인 결정을 환영한다"는 글을 올려 미국의 이번 발표를 반겼습니다.이스라엘이 대부분 점령 중인 서안지구와 동예루살렘에는 340만 명 넘는 팔레스타인인과 70만여 명의 이스라엘인이 거주하고 있습니다.팔레스타인이 미래 독립 국가 건설을 추진하는 이들 지역에서 이스라엘이 정착촌을 건설하는 데 대해, 국제사회는 '국제법상 불법일 뿐만 아니라 평화의 장애물'이라며 반대하고 있습니다.실제로 2023년 10월 가자지구 전쟁 시작 이후 서안지구에서의 정착민 폭력 행위와 이스라엘군 공격이 늘어났다고 AP는 전했습니다.그러나 베냐민 네타냐후 총리가 이끄는 이스라엘 우파 정부는 최근 이스라엘인이 서안지구에서 토지를 쉽게 구매하고 등록할 수 있도록 하는 내용의 조치를 발표해 팔레스타인 측으로부터 거센 비난을 받았습니다.(사진=게티이미지)