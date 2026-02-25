이정후, MLB 시범경기에서 3경기 연속 안타…타율 0.333

▲ 이정후

미국프로야구 메이저리그(MLB) 샌프란시스코 자이언츠의 외야수 이정후가 시범경기에서 3경기 연속 안타를 기록했습니다.샌프란시스코는 미국 애리조나주 템피의 템피 디아블로 스타디움에서 열린 로스앤젤레스(LA) 에인절스와 경기에서 4대 1로 승리해 시범경기 4전 전승을 이어갔습니다.1번 타자 중견수로 선발 출전한 이정후는 3타수 1안타, 1타점을 기록했습니다.시범경기 3경기 연속 안타를 친 이정후의 타율은 3할3푼3리(9타수 3안타)입니다.1회 첫 타석에서 중견수 뜬공으로 물러난 이정후는 0대 0으로 맞선 2회 투아웃 1, 3루 기회에서 에인절스 두 번째 투수 제이컵 과르다도의 시속 147.4㎞ 포심 패스트볼을 받아쳐 1타점 좌전 적시타를 뽑아냈습니다.5회 세 번째 타석에서는 유격수 땅볼로 물러났습니다.앞서 두 차례 경기에서 우익수로 나왔던 이정후는 오늘(25일)은 중견수를 맡았습니다.샌디에이고 파드리스 송성문은 시카고 컵스와 경기에 4번 타자 3루수로 선발 출전했습니다.23일 LA 다저스와 경기에 교체 선수로 나왔던 송성문이 MLB에서 선발로 출전한 것은 오늘이 처음이었습니다.이틀 전 다저스를 상대로 2타수 무안타에 그쳤던 송성문은 오늘 2타수 무안타, 삼진과 볼넷 1개씩을 기록했습니다.경기에서는 컵스가 6대 5로 승리했습니다.(사진=AP, 연합뉴스)